名古屋亞運中華隊2日個項目堪稱百花齊放，單日賺進1金4銀3銅、一共8面獎牌，堪稱獎牌大豐收日。其中拳擊一姐林郁婷60公斤級豪取金牌，此外輕艇激流、電競、跆拳道也進帳銀牌，中華隊累積4金16銀30銅，獎牌數達到50面，排名也上升一位，來到第15名。
拳擊單日1金1銀 輕艇激流也獲銀牌
中華隊2日參戰各項目效率極高，多個項目都有獎牌進帳，其中拳擊表現最亮眼，林郁婷率先出戰收下金牌，隨後陳念琴也打進銀牌，拳擊隊單日1金1銀進帳，另外輕艇激流一姐張筑涵越野賽也獲得銀牌。
此外，網球混雙曾俊欣、謝淑薇4強不敵日本對手，但也確定進帳1面銅牌，電競《英雄聯盟》不敵韓國夢幻隊，但排名高居第2、斬獲一枚銀牌，反曲弓男團銅牌，最後是晚間跆拳道項目登場，女子67公斤級王薇嘉踢進銀牌，男子80公斤級洪俊義更勇闖金牌戰才敗下陣來，表現一鳴驚人。
中華隊提前獲得第5金 網球女雙金牌戰上演台灣內戰
亞運今（3）日進入倒數1天賽程，中華隊同樣分兵出擊，且已經提前確定進帳1金1銀，原因是網球女雙金牌戰將上演台灣內戰，高爾夫方面多位選手排名前列，有機會為中華隊收進更多獎牌。
最後射箭隊反曲弓項目「湯包」湯智鈞出戰、跆拳道奪牌指標林唯均、最後霹靂舞方面，曾站上奧運殿堂的孫振、楊加力也有機會奪牌，中華隊有機會逆勢拉尾盤，將排名衝進前10。
✨名古屋亞運10/2各國獎牌排行榜：
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中華隊2日參戰各項目效率極高，多個項目都有獎牌進帳，其中拳擊表現最亮眼，林郁婷率先出戰收下金牌，隨後陳念琴也打進銀牌，拳擊隊單日1金1銀進帳，另外輕艇激流一姐張筑涵越野賽也獲得銀牌。
此外，網球混雙曾俊欣、謝淑薇4強不敵日本對手，但也確定進帳1面銅牌，電競《英雄聯盟》不敵韓國夢幻隊，但排名高居第2、斬獲一枚銀牌，反曲弓男團銅牌，最後是晚間跆拳道項目登場，女子67公斤級王薇嘉踢進銀牌，男子80公斤級洪俊義更勇闖金牌戰才敗下陣來，表現一鳴驚人。
中華隊提前獲得第5金 網球女雙金牌戰上演台灣內戰
亞運今（3）日進入倒數1天賽程，中華隊同樣分兵出擊，且已經提前確定進帳1金1銀，原因是網球女雙金牌戰將上演台灣內戰，高爾夫方面多位選手排名前列，有機會為中華隊收進更多獎牌。
最後射箭隊反曲弓項目「湯包」湯智鈞出戰、跆拳道奪牌指標林唯均、最後霹靂舞方面，曾站上奧運殿堂的孫振、楊加力也有機會奪牌，中華隊有機會逆勢拉尾盤，將排名衝進前10。
✨名古屋亞運10/2各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|162
|80
|71
|313
|2
|日本
|69
|83
|85
|237
|3
|韓國
|33
|39
|62
|134
|4
|烏茲別克
|20
|23
|22
|65
|5
|印度
|15
|25
|35
|75
|6
|伊朗
|15
|17
|13
|45
|7
|泰國
|15
|11
|17
|43
|8
|哈薩克
|12
|20
|43
|75
|9
|巴林
|11
|5
|6
|22
|10
|馬來西亞
|9
|5
|16
|30
|15
|台灣
|4
|16
|30
|50
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