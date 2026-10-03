其中拳擊一姐林郁婷60公斤級豪取金牌，此外輕艇激流、電競、跆拳道也進帳銀牌，中華隊累積4金16銀30銅，獎牌數達到50面，排名也上升一位，來到第15名。

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拳擊單日1金1銀 輕艇激流也獲銀牌

中華隊提前獲得第5金 網球女雙金牌戰上演台灣內戰

且已經提前確定進帳1金1銀，原因是網球女雙金牌戰將上演台灣內戰，高爾夫方面多位選手排名前列，有機會為中華隊收進更多獎牌。

名古屋亞運10/2各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 162 80 71 313 2 日本 69 83 85 237 3 韓國 33 39 62 134 4 烏茲別克 20 23 22 65 5 印度 15 25 35 75 6 伊朗 15 17 13 45 7 泰國 15 11 17 43 8 哈薩克 12 20 43 75 9 巴林 11 5 6 22 10 馬來西亞 9 5 16 30 15 台灣 4 16 30 50

名古屋亞運中華隊2日個項目堪稱百花齊放，單日賺進1金4銀3銅、一共8面獎牌，堪稱獎牌大豐收日。中華隊2日參戰各項目效率極高，多個項目都有獎牌進帳，其中拳擊表現最亮眼，林郁婷率先出戰收下金牌，隨後陳念琴也打進銀牌，拳擊隊單日1金1銀進帳，另外輕艇激流一姐張筑涵越野賽也獲得銀牌。此外，網球混雙曾俊欣、謝淑薇4強不敵日本對手，但也確定進帳1面銅牌，電競《英雄聯盟》不敵韓國夢幻隊，但排名高居第2、斬獲一枚銀牌，反曲弓男團銅牌，最後是晚間跆拳道項目登場，女子67公斤級王薇嘉踢進銀牌，男子80公斤級洪俊義更勇闖金牌戰才敗下陣來，表現一鳴驚人。亞運今（3）日進入倒數1天賽程，中華隊同樣分兵出擊，最後射箭隊反曲弓項目「湯包」湯智鈞出戰、跆拳道奪牌指標林唯均、最後霹靂舞方面，曾站上奧運殿堂的孫振、楊加力也有機會奪牌，中華隊有機會逆勢拉尾盤，將排名衝進前10。