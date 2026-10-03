我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何品室融近期捲入「球迷送禮」風波，他也在社群正式道歉，未來將用成績回報球迷的支持。（圖／截圖自何品室融IG）

中華職棒樂天桃猿21歲新秀外野手何品室融，近期捲入「球迷送禮」的場外風波，何品室融的女友在個人社群上貼出球迷送給何品室融的吊飾，並透露將吊飾掛在自己的包包上，引發不少討論。何品室融一度親自留言回覆，卻因語氣問題引發熱議，在風波擴大後，何品室融刪除相關留言，昨（2）日晚間公開道歉，坦言沒有顧慮到球迷的感受，自己的回覆還不夠成熟，「謝謝一直支持我的大家，我會專注在訓練和比賽上，用表現回報，不再讓大家失望。」何品室融女友日前在個人社群分享吊飾照片，並寫下，「球衣吊飾是球迷送他的，全部上我的包包！」隨著相關內容被轉貼至Threads後，引發不少球迷討論。有部分球迷指出，送給球員的心意最後出現在其女友身上，感覺不被尊重。何品室融也隨著討論升溫親自回應，「她覺得好看，我不能借她掛包包嗎？」何品室融此話一出，更加深議題的討論度，也讓他陷入公關危機，不少網友認為，何品室融應該要加強與球迷的應對方式。後續何品室融刪除先前的留言，也透過個人社群限時動態正式向球迷道歉，坦言自己沒有顧慮送禮者的感受，事後回覆方式也不夠成熟。何品室融表示，「關於球迷送我的吊飾，想跟大家說聲對不起，那是球迷的心意，我沒有顧慮到送禮球迷的感受，事後回覆的方式也很不成熟，傷了支持我的人，這是我的錯。」何品室融說，之後大家所有的支持與善意，都會好好珍惜，「謝謝一直支持我的大家，我會專注在訓練和比賽上，用表現回報，不再讓大家失望。」何品室融現年21歲，2024年中職選秀第2輪受到桃猿指名，是桃猿高度重視的潛力新秀。今年4月17日何品室融對台鋼雄鷹洋投坎南（David Buchanan）敲出滿貫彈，也是他在中職生涯首轟，成為聯盟史上第16位「生涯首轟就是滿貫砲」的打者。