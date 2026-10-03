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▲今（3）日「大安港媽祖文化園區」將舉辦開幕典禮，並慶祝媽祖雕像落成。（圖／取自大玩台中臉書）

▲臺灣歌仔戲龍頭「明華園戲劇總團」今日也將演出，帶來東方魔幻音樂劇經典大戲《蓬萊大仙》。（圖／取自大玩台中臉書）

▲台中海洋觀光季「大安港媽祖文化園區」開幕交通指南（圖／大玩台中臉書）

2026台中海洋觀光季將於今（3）日、明（4）日在全新落成的「大安港媽祖文化園區」登場。本次活動的最大亮點是歷時14年籌建、總高度達 53.6公尺（約18層樓高）的台灣本島「最高媽祖雕像」正式亮相，預計將成為台中海線的全新觀光地標。兩天更有多場表演活動，包含首日邀請國寶級團隊獻藝，包含十鼓擊樂團帶來擊鼓演出，當晚還有明華園戲劇總團演出經典大戲《蓬萊大仙》；第二日則有音樂祭，集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO等知名團體演出。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日系列活動、交通指南等資訊一次看。🟡「時間：10月3日（六）09:00－09:40地點：1F 草皮區主舞台活動亮點：為慶祝大安港媽祖文化園區及媽祖雕像落成，今（3）日上午 9 時舉辦盛大開幕典禮。現場邀請各界貴賓與在地民眾共襄盛舉，並規劃揭幕儀式，象徵海線觀光新地標正式啟用。時間：10月3日（六）09:40－11:00地點：1F 草皮區主舞台活動亮點：國際知名的「十鼓擊樂團」重磅登場。團員融合臺灣傳統藝陣、歷史傳奇與自然意象，演出《點將令》、《台灣之門》及《斬妖記》等多首原創作品，以雷霆萬鈞的鼓聲、吹打樂與俐落身段，帶來兼具爆發力與東方美學的視聽饗宴。時間：10月3日（六）13:30－17:00地點：1F 草皮區主舞台活動亮點：「大安國中口琴隊」、充滿生命力的「黑墨鏡樂團」，以及每年在大甲鐵砧山舉辦春瘋媽祖音樂季的在地熱血樂團接力登場。時間：10月3日（六）19:00－21:30地點：大客車停車場活動亮點：臺灣歌仔戲龍頭「明華園戲劇總團」熱血相挺，帶來東方魔幻音樂劇經典大戲《蓬萊大仙》。演出前並有扮仙儀式為眾人祈福，以傳統藝術結合聲光效果，為活動第一天畫下高潮。時間：10月4日（日）15:00－20:00地點：1F 草皮區主舞台、小舞台活動亮點：2026 臺中海洋觀光季的重頭戲。主舞台集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO、薄暮等 5 組知名樂團接力開唱；小舞台則邀集 Pure makeR、月宵◇クレシェンテ 等地下偶像應援演出，雙舞台卡司帶大家嗨翻海線夜晚。時間：10月3日（六）、10月4日（日）09:00－20:00地點：2F 園區室內活動亮點：由「臺中市好禮協會」與「臺中市糕餅商業同業公會」聯手打造。集結經典糕餅、精選伴手禮與在地特色名產，在舒適的室內冷氣空間一站式購足。時間：10月3日（六）、10月4日（日）09:00－20:00地點：1F 草皮區活動亮點：順著海風鹹香走進戶外風格市集。現場號召人氣餐車、質感文創手作與在地美食攤位，可以在舞台邊聽音樂、邊品嚐各式小吃，一邊感受涼爽海風。🟡「台中火車站發車：07:00~10:00、17:00~19:00（約每半小時一班）大安濱海停車場發車：10:30~13:00、20:30～22:00（約每半小時一班）⏹︎台中火車站發車：13:00~15:30、16:00~18:30（約每半小時一班）大安濱海停車場發車：13:30~17:00、17:30～20:30（約每半小時一班）一、公車658、658副、市民小巴1及甲安環線(666) 由「大甲火車站」到「媽祖園區站」*甲安環線因應10/3、4活動不停靠媽祖園區站(遊客中心)。二、公車92由「大甲火車站」至「海墘站」下車步行約500公尺到媽祖文化園區。一、走西濱快速道路(台61) →大安一交流道→大安港路沿大安濱海樂園指標於中山北路左轉後第一個紅綠燈右轉直走即可抵達媽祖文化園區停車場二、走國道4號→清水端出口匝道→臨港路七段→西濱快速道路(台61) →大安一交流道→大安港路沿大安濱海樂園指標於中山北路左轉後第一個紅綠燈右轉直走即可抵達媽祖文化園區停車場三、媽祖文化園區停車場10月3日(六)中午12時前管制進出