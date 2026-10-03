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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2 2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7 4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5 6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 118 66-52-0 0.559 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 4 3 富邦悍將 117 58-59-0 0.496 7.5 4 樂天桃猿 117 56-59-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 118 54-63-1 0.462 11.5

▲統一獅今日回到亞太主場迎戰味全龍，洋投布雷克掛帥先發。（圖／統一獅提供）

▲富邦悍將今日在主場迎戰中信兄弟，由洋投瑪帝斯掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.12）

▲樂天桃猿今日持續交手台鋼雄鷹，推出左投林子崴先發對決坎南。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共3場比賽，統一7-ELEVEn獅回到亞太主場迎戰味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔神龍（Marcelo Martinez）；中信兄弟作客新莊球場對決富邦悍將，菲力士（Felix Pena）掛帥戰瑪帝斯（Quinton Martinez）；樂天桃猿於桃園主場交手台鋼雄鷹，林子崴先發對坎南（David Buchanan）。❗️兄弟目前暫居下半季龍頭，封王魔術數字「M2」。今日兄弟封王唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」，若其中一條件無法達成，將無法拋出黃色彩帶。🟡亞太賽事、開賽時間17：05獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率1.58。布雷克本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。龍隊目前排名第4，今日由洋投魔神龍掛帥，本季出賽18場，拿下5勝6敗，防禦率2.78。魔神龍本季與失隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽7場，拿下3勝1敗，防禦率3.05。瑪帝斯本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率4.66。兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽11場，吞下4敗，防禦率3.90。菲力士本季與悍將交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽30場，拿下6勝2敗，防禦率1.80。林子崴本季與雄鷹交手7場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。雄鷹目前排名第6，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.59。坎南本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率2.89。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至33度降雨機率：20%📍新莊球場（室外球場）氣溫：28度至30度降雨機率：20%📍桃園球場（室外球場）氣溫：28度至30度降雨機率：20%