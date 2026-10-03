中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共3場比賽，統一7-ELEVEn獅回到亞太主場迎戰味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔神龍（Marcelo Martinez）；中信兄弟作客新莊球場對決富邦悍將，菲力士（Felix Pena）掛帥戰瑪帝斯（Quinton Martinez）；樂天桃猿於桃園主場交手台鋼雄鷹，林子崴先發對坎南（David Buchanan）。《NOWnews》整理出10月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2
2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5
3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2
4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7
4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5
6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 118 66-52-0 0.559 封王
2 統一獅 117 61-55-1 0.526 4
3 富邦悍將 117 58-59-0 0.496 7.5
4 樂天桃猿 117 56-59-2 0.487 8.5
5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5
6 台鋼雄鷹 118 54-63-1 0.462 11.5
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，封王魔術數字「M2」。今日兄弟封王唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」，若其中一條件無法達成，將無法拋出黃色彩帶。

獅隊主場對決龍隊　布雷克先發戰魔神龍

🟡亞太賽事、開賽時間17：05

獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率1.58。布雷克本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。

龍隊目前排名第4，今日由洋投魔神龍掛帥，本季出賽18場，拿下5勝6敗，防禦率2.78。魔神龍本季與失隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅今日回到亞太主場迎戰味全龍，洋投布雷克掛帥先發。（圖／統一獅提供）
▲統一獅今日回到亞太主場迎戰味全龍，洋投布雷克掛帥先發。（圖／統一獅提供）
悍將力阻兄弟拋彩帶　瑪帝斯對決菲力士

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽7場，拿下3勝1敗，防禦率3.05。瑪帝斯本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率4.66。

兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽11場，吞下4敗，防禦率3.90。菲力士本季與悍將交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將今日在主場迎戰中信兄弟，由洋投瑪帝斯掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.12）
▲富邦悍將今日在主場迎戰中信兄弟，由洋投瑪帝斯掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.12）
桃猿主場戰雄鷹　林子崴對決坎南

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽30場，拿下6勝2敗，防禦率1.80。林子崴本季與雄鷹交手7場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。

雄鷹目前排名第6，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.59。坎南本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率2.89。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿今日持續交手台鋼雄鷹，推出左投林子崴先發對決坎南。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿今日持續交手台鋼雄鷹，推出左投林子崴先發對決坎南。（圖／樂天桃猿提供）
❗️10/3中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：31度至33度

降雨機率：20%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：28度至30度

降雨機率：20%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：28度至30度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

相關新聞
陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...