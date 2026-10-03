中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共3場比賽，統一7-ELEVEn獅回到亞太主場迎戰味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔神龍（Marcelo Martinez）；中信兄弟作客新莊球場對決富邦悍將，菲力士（Felix Pena）掛帥戰瑪帝斯（Quinton Martinez）；樂天桃猿於桃園主場交手台鋼雄鷹，林子崴先發對坎南（David Buchanan）。《NOWnews》整理出10月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，封王魔術數字「M2」。今日兄弟封王唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」，若其中一條件無法達成，將無法拋出黃色彩帶。
獅隊主場對決龍隊 布雷克先發戰魔神龍
🟡亞太賽事、開賽時間17：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率1.58。布雷克本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。
龍隊目前排名第4，今日由洋投魔神龍掛帥，本季出賽18場，拿下5勝6敗，防禦率2.78。魔神龍本季與失隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將力阻兄弟拋彩帶 瑪帝斯對決菲力士
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽7場，拿下3勝1敗，防禦率3.05。瑪帝斯本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率4.66。
兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽11場，吞下4敗，防禦率3.90。菲力士本季與悍將交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿主場戰雄鷹 林子崴對決坎南
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽30場，拿下6勝2敗，防禦率1.80。林子崴本季與雄鷹交手7場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。
雄鷹目前排名第6，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.59。坎南本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率2.89。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️10/3中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|M2
|2
|樂天桃猿
|57
|32-25-0
|0.561
|1.5
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|58
|27-31-0
|0.466
|7
|4
|富邦悍將
|57
|24-33-0
|0.421
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|58
|24-34-0
|0.414
|10
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|118
|66-52-0
|0.559
|封王
|2
|統一獅
|117
|61-55-1
|0.526
|4
|3
|富邦悍將
|117
|58-59-0
|0.496
|7.5
|4
|樂天桃猿
|117
|56-59-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|118
|54-63-1
|0.462
|11.5
獅隊主場對決龍隊 布雷克先發戰魔神龍
🟡亞太賽事、開賽時間17：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率1.58。布雷克本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。
龍隊目前排名第4，今日由洋投魔神龍掛帥，本季出賽18場，拿下5勝6敗，防禦率2.78。魔神龍本季與失隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽7場，拿下3勝1敗，防禦率3.05。瑪帝斯本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率4.66。
兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽11場，吞下4敗，防禦率3.90。菲力士本季與悍將交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽30場，拿下6勝2敗，防禦率1.80。林子崴本季與雄鷹交手7場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.72。
雄鷹目前排名第6，今日由洋投坎南掛帥，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.59。坎南本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率2.89。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。