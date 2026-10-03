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美國9月非農就業數據出人意料的疲軟，增強了市場對於聯準會（Fed）10月利率或將按兵不動、不繼續升息的預測，激勵美股收紅。其中，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）領漲那斯達克指數，股價更一度在盤中創下新高，市值一度達到5.7兆美元，距離6兆美元僅一步之遙。綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工統計局公布9月非農就業，僅新增2.9萬人，遠低於市場預期的8.4萬人，失業率上升至4.2%，亦高於預期的維持在4.1%不變。財富管理公司「Osaic」的首席市場策略師布蘭卡托（Phil Blancato）表示，從勞動力市場的角度來看，這正是市場希望的數字，既不太熱，也不太冷，看起來既不太好，但也沒有走弱。新數據也促使華爾街重新評估聯準會的下一步，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會在本月會議上，維持利率政策不變的可能性為77%。此外，消息指歐洲國家在川普政府的壓力下，正考慮釋放戰略石油儲備，受此消息影響，油價也隨之回落，亦為週五的美股漲勢提供了支撐。隨後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，七大工業國（G7）將釋出一億桶原油、柴油的緊急儲備。2日收盤，美股道瓊工業指數上漲250.40點或0.49%，報51176.96點；那斯達克指數上漲319.27點或1.19%，報27190.86點；標普500指數上漲56.27點或0.73%，報7722.72點；費城半導體指數上漲307.68點或2.40%，報13136.68點。焦點個股方面，輝達股價週五一度攀高3%，至每股237.88美元，超越今年5月14日創下的盤中每股236.54美元紀錄，惟收盤時漲幅收窄，降至1.34%，每股收在233.95美元。