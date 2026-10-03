週末出門記得帶傘！氣象專家吳德榮指出，今明兩天水氣增多，北部與東半部防局部大雨。下週一（5）起冷空氣與東北季風南下，北台灣顯著轉涼；下週三（7）至週五（9）因輻射冷卻加持，平地最低溫更將下探 16 度！此外，彩雲颱風已升格為中颱並持續擴大，對台無直接影響。
🟡今明水氣增多北東有雨！氣象署發大雨特報
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機專欄」表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（3、4日）兩天水氣增加，北部、東半部偶有局部短暫雨，山區午後也有局部短暫降雨機率；其中今天北部山區及東半部需特別注意局部較大雨勢。氣溫方面，北部與東部略降，今天各地區氣溫分別為：北部 23 至 30 度、中部 23 至 35 度、南部 22 至 35 度、東部 22 至 33 度，中南部白天依然偏熱。
中央氣象署也同步發布大雨特報提醒，受東北季風影響，宜蘭縣山區易有局部大雨或豪雨，大臺北、宜蘭及花蓮地區也有局部大雨發生的機率，民眾前往山區活動請慎防坍方及落石。
🟡下週一冷空氣南下！平地低溫將下探16度
針對下週天氣變化，吳德榮分析，下週一、二（5、6日）東北季風與冷空氣進一步增強，氣溫明顯下降，北台灣天氣轉涼；下週一迎風面降雨機率高且有較大雨勢，下週二水氣則逐漸減少。
到了下週三至週五（7至9日），背風面恢復晴朗穩定，迎風面多雲時晴、偶有零星降雨。值得注意的是，受強烈「輻射冷卻」加持影響，清晨氣溫偏低，台北測站預估可降至 20 度左右，全台平地最低溫更可能一舉下探至 16 度左右，日夜溫差極大，早出晚歸的民眾請務必加件外套防寒。
🟡彩雲升格中颱路徑曝！將擴大為大型颱風
至於熱帶系統動態，第 26 號颱風「彩雲」（CHOI-WAN）已於今晨 2 時升格為中度颱風，目前位於關島北方海面，未來將大致向北而行，朝日本東方海面前進。吳德榮預估彩雲颱風強度將持續增強，並擴大為暴風半徑 280 公里的「大型颱風」，但大致以偏北路徑為主，對台灣無直接侵襲機率。此外，東太平洋的颶風 NOLO 將於下週一跨過換日線進入西太平洋，同樣對台沒有威脅。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機專欄」表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（3、4日）兩天水氣增加，北部、東半部偶有局部短暫雨，山區午後也有局部短暫降雨機率；其中今天北部山區及東半部需特別注意局部較大雨勢。氣溫方面，北部與東部略降，今天各地區氣溫分別為：北部 23 至 30 度、中部 23 至 35 度、南部 22 至 35 度、東部 22 至 33 度，中南部白天依然偏熱。
中央氣象署也同步發布大雨特報提醒，受東北季風影響，宜蘭縣山區易有局部大雨或豪雨，大臺北、宜蘭及花蓮地區也有局部大雨發生的機率，民眾前往山區活動請慎防坍方及落石。
針對下週天氣變化，吳德榮分析，下週一、二（5、6日）東北季風與冷空氣進一步增強，氣溫明顯下降，北台灣天氣轉涼；下週一迎風面降雨機率高且有較大雨勢，下週二水氣則逐漸減少。
到了下週三至週五（7至9日），背風面恢復晴朗穩定，迎風面多雲時晴、偶有零星降雨。值得注意的是，受強烈「輻射冷卻」加持影響，清晨氣溫偏低，台北測站預估可降至 20 度左右，全台平地最低溫更可能一舉下探至 16 度左右，日夜溫差極大，早出晚歸的民眾請務必加件外套防寒。
🟡彩雲升格中颱路徑曝！將擴大為大型颱風
至於熱帶系統動態，第 26 號颱風「彩雲」（CHOI-WAN）已於今晨 2 時升格為中度颱風，目前位於關島北方海面，未來將大致向北而行，朝日本東方海面前進。吳德榮預估彩雲颱風強度將持續增強，並擴大為暴風半徑 280 公里的「大型颱風」，但大致以偏北路徑為主，對台灣無直接侵襲機率。此外，東太平洋的颶風 NOLO 將於下週一跨過換日線進入西太平洋，同樣對台沒有威脅。