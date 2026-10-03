中東戰事持續衝擊全球能源市場之際，七大工業國集團（G7）宣布，將透過國際能源總署（IEA）協調釋放1億桶柴油及其他石油儲備；另一方面，沙烏地阿拉伯正準備對葉門胡塞武裝（Houthi）發動軍事攻勢，試圖奪回紅海關鍵航道－曼德海峽（Bab el-Mandeb）控制權。
1億桶戰略油出庫！G7聯手穩能源市場
根據《路透社》報導，G7週五發布聯合聲明表示，將透過IEA在4個月內，協調釋放1億桶石油儲備，並在前20天率先大幅釋放柴油，以協助穩定全球能源市場，同時承諾避免彼此實施能源及能源產品出口限制，同時要求其他能源生產國，不要採取可能進一步加劇市場緊張的出口禁令。
G7並未公布1億桶儲備中原油、柴油及其他產品的具體分配比例。《路透社》稍早報導，歐盟各國政府曾討論法國提出的方案，包括由歐洲國家釋放5000萬桶柴油、由IEA成員釋放5000萬桶原油。若釋放5000萬桶柴油，從歐盟統計局（Eurostat）的資料來看，約相當於歐盟柴油及瓦斯油緊急庫存的17%，約占歐盟全年消費量3%。
G7此次決定，也與美國要求盟國協助、壓低燃料價格有關。報導提到，美國先前曾向德國及法國施壓，要求它們釋放緊急柴油庫存，否則可能面臨美國限制柴油出口的措施。然而，戰略儲油只能暫時緩解供應壓力，無法直接解決中東主要航道面臨的安全問題。
沙國備戰紅海！曼德海峽成兵家必爭
《路透社》同日報導，沙烏地阿拉伯正在規劃，對伊朗支持的葉門胡塞武裝發動新一輪攻勢，目標之一，是扭轉胡塞武裝近期沿葉門紅海海岸快速推進、並取得曼德海峽控制權的局面。
沙國考慮的方案，包括針對曼德海峽周邊發動有限度的沿海攻勢，或擴大至葉門多個戰線同步進攻。據6名了解相關準備工作的區域及西方官員透露，這場攻勢可能在未來數週內展開，地面戰主要將由沙國支持的葉門部隊負責，沙烏地空襲部隊提供支援，美國則提供情報及軍事顧問支持，但預計不會直接投入戰鬥。
曼德海峽位於紅海南端，是連接地中海與亞洲的重要海運通道，在荷姆茲海峽因伊朗戰事受到嚴重干擾之際，曼德海峽更成為能源與商業航運，尋求替代路線的重要節點。
對沙烏地而言，重新掌握曼德海峽不只是軍事問題，也涉及能源出口及談判籌碼。據了解沙國計畫的官員表示，利雅德認為，在胡塞武裝仍控制曼德海峽的情況下，很難重新展開葉門和平談判。
不過，一旦沙烏地阿拉伯對胡塞武裝發動攻勢，沙國境內的石油及其他關鍵基礎建設，都可能遭到無人機及飛彈報復，為此，利雅德已向多個盟友尋求防禦系統援助。
能否守住航道 成能源市場關鍵變數
分析指出，沙國要依靠的葉門地面部隊，本身並非一支高度整合的軍事力量，內部勢力分散，部分部隊尚未準備好進行長期大規模攻勢，意味著即使沙國取得空中優勢，地面作戰能否有效推進，仍是重要變數。
從全球能源市場角度看，G7釋放戰略儲油、沙國準備進攻胡塞武裝，其實是同一場能源危機的2個不同面向，前者是從庫存端穩定市場，利用戰略儲備增加短期供應，降低油價格因供應中斷而進一步上升的壓力；後者則是從航運端降低風險，透過重新掌握紅海關鍵航道，試圖恢復能源及商品運輸的正常通行。
G7的1億桶儲備釋放計畫預計立即啟動、持續4個月，而沙國攻勢的確切時間未定，最快可能1週內就會展開，但也不排除延至11月初的美國期中選舉之後。
原文連結：
G7 to release 100 million barrels of diesel and other reserves through IEA
G7 countries agree on release of diesel and oil stocks after US pressure
Saudis plan assault on Houthis to break Red Sea chokehold
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根據《路透社》報導，G7週五發布聯合聲明表示，將透過IEA在4個月內，協調釋放1億桶石油儲備，並在前20天率先大幅釋放柴油，以協助穩定全球能源市場，同時承諾避免彼此實施能源及能源產品出口限制，同時要求其他能源生產國，不要採取可能進一步加劇市場緊張的出口禁令。
G7並未公布1億桶儲備中原油、柴油及其他產品的具體分配比例。《路透社》稍早報導，歐盟各國政府曾討論法國提出的方案，包括由歐洲國家釋放5000萬桶柴油、由IEA成員釋放5000萬桶原油。若釋放5000萬桶柴油，從歐盟統計局（Eurostat）的資料來看，約相當於歐盟柴油及瓦斯油緊急庫存的17%，約占歐盟全年消費量3%。
G7此次決定，也與美國要求盟國協助、壓低燃料價格有關。報導提到，美國先前曾向德國及法國施壓，要求它們釋放緊急柴油庫存，否則可能面臨美國限制柴油出口的措施。然而，戰略儲油只能暫時緩解供應壓力，無法直接解決中東主要航道面臨的安全問題。
沙國備戰紅海！曼德海峽成兵家必爭
《路透社》同日報導，沙烏地阿拉伯正在規劃，對伊朗支持的葉門胡塞武裝發動新一輪攻勢，目標之一，是扭轉胡塞武裝近期沿葉門紅海海岸快速推進、並取得曼德海峽控制權的局面。
沙國考慮的方案，包括針對曼德海峽周邊發動有限度的沿海攻勢，或擴大至葉門多個戰線同步進攻。據6名了解相關準備工作的區域及西方官員透露，這場攻勢可能在未來數週內展開，地面戰主要將由沙國支持的葉門部隊負責，沙烏地空襲部隊提供支援，美國則提供情報及軍事顧問支持，但預計不會直接投入戰鬥。
曼德海峽位於紅海南端，是連接地中海與亞洲的重要海運通道，在荷姆茲海峽因伊朗戰事受到嚴重干擾之際，曼德海峽更成為能源與商業航運，尋求替代路線的重要節點。
對沙烏地而言，重新掌握曼德海峽不只是軍事問題，也涉及能源出口及談判籌碼。據了解沙國計畫的官員表示，利雅德認為，在胡塞武裝仍控制曼德海峽的情況下，很難重新展開葉門和平談判。
不過，一旦沙烏地阿拉伯對胡塞武裝發動攻勢，沙國境內的石油及其他關鍵基礎建設，都可能遭到無人機及飛彈報復，為此，利雅德已向多個盟友尋求防禦系統援助。
能否守住航道 成能源市場關鍵變數
分析指出，沙國要依靠的葉門地面部隊，本身並非一支高度整合的軍事力量，內部勢力分散，部分部隊尚未準備好進行長期大規模攻勢，意味著即使沙國取得空中優勢，地面作戰能否有效推進，仍是重要變數。
從全球能源市場角度看，G7釋放戰略儲油、沙國準備進攻胡塞武裝，其實是同一場能源危機的2個不同面向，前者是從庫存端穩定市場，利用戰略儲備增加短期供應，降低油價格因供應中斷而進一步上升的壓力；後者則是從航運端降低風險，透過重新掌握紅海關鍵航道，試圖恢復能源及商品運輸的正常通行。
G7的1億桶儲備釋放計畫預計立即啟動、持續4個月，而沙國攻勢的確切時間未定，最快可能1週內就會展開，但也不排除延至11月初的美國期中選舉之後。
原文連結：
G7 to release 100 million barrels of diesel and other reserves through IEA
G7 countries agree on release of diesel and oil stocks after US pressure
Saudis plan assault on Houthis to break Red Sea chokehold