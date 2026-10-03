我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事持續衝擊全球能源市場之際，七大工業國集團（G7）宣布，將透過國際能源總署（IEA）協調釋放1億桶柴油及其他石油儲備；另一方面，沙烏地阿拉伯正準備對葉門胡塞武裝（Houthi）發動軍事攻勢，試圖奪回紅海關鍵航道－曼德海峽（Bab el-Mandeb）控制權。根據《路透社》報導，G7週五發布聯合聲明表示，將透過IEA在4個月內，協調釋放1億桶石油儲備，並在前20天率先大幅釋放柴油，以協助穩定全球能源市場，同時承諾避免彼此實施能源及能源產品出口限制，同時要求其他能源生產國，不要採取可能進一步加劇市場緊張的出口禁令。G7並未公布1億桶儲備中原油、柴油及其他產品的具體分配比例。《路透社》稍早報導，歐盟各國政府曾討論法國提出的方案，包括由歐洲國家釋放5000萬桶柴油、由IEA成員釋放5000萬桶原油。若釋放5000萬桶柴油，從歐盟統計局（Eurostat）的資料來看，約相當於歐盟柴油及瓦斯油緊急庫存的17%，約占歐盟全年消費量3%。G7此次決定，也與美國要求盟國協助、壓低燃料價格有關。報導提到，美國先前曾向德國及法國施壓，要求它們釋放緊急柴油庫存，否則可能面臨美國限制柴油出口的措施。然而，戰略儲油只能暫時緩解供應壓力，無法直接解決中東主要航道面臨的安全問題。《路透社》同日報導，沙烏地阿拉伯正在規劃，對伊朗支持的葉門胡塞武裝發動新一輪攻勢，目標之一，是扭轉胡塞武裝近期沿葉門紅海海岸快速推進、並取得曼德海峽控制權的局面。沙國考慮的方案，包括針對曼德海峽周邊發動有限度的沿海攻勢，或擴大至葉門多個戰線同步進攻。據6名了解相關準備工作的區域及西方官員透露，這場攻勢可能在未來數週內展開，地面戰主要將由沙國支持的葉門部隊負責，沙烏地空襲部隊提供支援，美國則提供情報及軍事顧問支持，但預計不會直接投入戰鬥。曼德海峽位於紅海南端，是連接地中海與亞洲的重要海運通道，在荷姆茲海峽因伊朗戰事受到嚴重干擾之際，曼德海峽更成為能源與商業航運，尋求替代路線的重要節點。對沙烏地而言，重新掌握曼德海峽不只是軍事問題，也涉及能源出口及談判籌碼。據了解沙國計畫的官員表示，利雅德認為，在胡塞武裝仍控制曼德海峽的情況下，很難重新展開葉門和平談判。不過，一旦沙烏地阿拉伯對胡塞武裝發動攻勢，沙國境內的石油及其他關鍵基礎建設，都可能遭到無人機及飛彈報復，為此，利雅德已向多個盟友尋求防禦系統援助。分析指出，沙國要依靠的葉門地面部隊，本身並非一支高度整合的軍事力量，內部勢力分散，部分部隊尚未準備好進行長期大規模攻勢，意味著即使沙國取得空中優勢，地面作戰能否有效推進，仍是重要變數。從全球能源市場角度看，G7釋放戰略儲油、沙國準備進攻胡塞武裝，其實是同一場能源危機的2個不同面向，前者是從庫存端穩定市場，利用戰略儲備增加短期供應，降低油價格因供應中斷而進一步上升的壓力；後者則是從航運端降低風險，透過重新掌握紅海關鍵航道，試圖恢復能源及商品運輸的正常通行。G7的1億桶儲備釋放計畫預計立即啟動、持續4個月，而沙國攻勢的確切時間未定，最快可能1週內就會展開，但也不排除延至11月初的美國期中選舉之後。原文連結：