網紅黃大謙近日在新片中，被粉絲問到喜歡《吉伊卡哇》主角群中的哪個角色，表示自己對這部動畫內容並不清楚，但是自己覺得主角吉伊跟國小時的自己很像，碰到挫折就愛哭，直言這個個性在職場上很容易被打，話一說出口直接遭到許多粉絲炎上，為此黃大謙發限時動態道歉，稱自己正在重新補動畫中。
黃大謙被炎上！酸吉伊在職場上會被打
黃大謙近日公開新片「我為什麼一直出國？同事鼻毛外露怎麼辦？」，被問到喜不喜歡吉伊卡哇，雖然說自己特別熟悉這部動畫，不過講到主角吉伊、小八貓、烏薩奇時，他卻說成了「大白、小藍、哈薩奇」。
接著黃大謙說自己特別著迷吉伊這個角色，認為這個角色跟小學時的自己很像，「遇到什麼事情就會整個（委屈）不知道怎麼辦，我覺得吉伊要不是你長得可愛，不然你在職場上真的會被人家打。」
黃大謙急出面道歉：對不起不夠了解你
話一說出口，瞬間在社群掀起許多討論，粉絲紛紛認為黃大謙沒有實際去了解過這部動畫，就公開評論角色，甚至吉伊是主角群中唯一會看臉色說話的人，雖然愛哭，不過個性非常勇敢，願意為了朋友挺身而出，對朋友也非常大方，因此黃大謙的言論原地被炎上。
面對爭議，黃大謙昨（2）日下午在IG連發4則限時動態道歉，透露自己正在重新認識吉伊卡哇中，並且對吉伊道歉，「對不起吉伊，我不該在沒看過這一集的情況下對你下評論，你是一個有情有義的角色。」急忙出面幫自己滅火。
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黃大謙近日公開新片「我為什麼一直出國？同事鼻毛外露怎麼辦？」，被問到喜不喜歡吉伊卡哇，雖然說自己特別熟悉這部動畫，不過講到主角吉伊、小八貓、烏薩奇時，他卻說成了「大白、小藍、哈薩奇」。
接著黃大謙說自己特別著迷吉伊這個角色，認為這個角色跟小學時的自己很像，「遇到什麼事情就會整個（委屈）不知道怎麼辦，我覺得吉伊要不是你長得可愛，不然你在職場上真的會被人家打。」
黃大謙急出面道歉：對不起不夠了解你
話一說出口，瞬間在社群掀起許多討論，粉絲紛紛認為黃大謙沒有實際去了解過這部動畫，就公開評論角色，甚至吉伊是主角群中唯一會看臉色說話的人，雖然愛哭，不過個性非常勇敢，願意為了朋友挺身而出，對朋友也非常大方，因此黃大謙的言論原地被炎上。
面對爭議，黃大謙昨（2）日下午在IG連發4則限時動態道歉，透露自己正在重新認識吉伊卡哇中，並且對吉伊道歉，「對不起吉伊，我不該在沒看過這一集的情況下對你下評論，你是一個有情有義的角色。」急忙出面幫自己滅火。