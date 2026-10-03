東北季風接力南下！根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周有2波東北季風影響台灣，第一波東北季風已在昨日南下，不過今、明（3、4日）水氣逐漸減少，北部短暫雨後放晴，中、南部多雲到晴；到了下周一（5日）第二波東北季風增強，北部、宜花東雨勢增多，冷空氣也更加明顯，下周二、三（6、7日）早晚低溫將下探20度，民眾可留意未來一周全台天氣變化。
東北季風2波接力！下周更濕涼下探20度：全台天氣一圖看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周有2波東北季風南下，各地高溫悶熱的天氣將告一段落。第一波東北季風從昨（2）日開始，但因帶來冷空氣有限，降溫感受較不明顯；第二波東北季風將在下周一（5日）抵達，屆時秋意會更加濃厚。
台灣颱風論壇分析，今、明（3、4日）周末兩天受到東北季風影響，但水氣逐漸減少，北部短暫雨後放晴，中、南部則保持多雲到晴的天氣型態，午後短暫雷陣雨。基宜花東位於迎風面關係，仍有下雨機會，各地夜晨舒適稍涼，白天溫暖，陽光下稍熱。
到了下周一（5日），東北季風再增強，水氣稍多，涼空氣略增，屆時北部、宜花東容易下雨，天氣不穩定；中、南部多雲到晴，午後短暫雷陣雨，南北天氣及溫差逐漸拉大。
下周二、下周三（6日、7日），依舊受到東北季風吹拂影響，加上些許涼空氣影響，水氣減少，北部短暫雨後多雲，中、南部多雲到晴，基宜花東位於迎風面關係，還是有可能下雨，各地夜晨也會更加涼爽，低溫下探20～22度，但白天舒適或溫暖，感受上秋高氣爽。
今午後新竹至高雄防大雨！下周一東北季風增強「北台灣、東部濕涼」
根據中央氣象署表示，今（3）日東北季風稍減弱，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹至台中、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
下周一（5日）起東北季風再增強，下周二（6日）受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周有2波東北季風南下，各地高溫悶熱的天氣將告一段落。第一波東北季風從昨（2）日開始，但因帶來冷空氣有限，降溫感受較不明顯；第二波東北季風將在下周一（5日）抵達，屆時秋意會更加濃厚。
到了下周一（5日），東北季風再增強，水氣稍多，涼空氣略增，屆時北部、宜花東容易下雨，天氣不穩定；中、南部多雲到晴，午後短暫雷陣雨，南北天氣及溫差逐漸拉大。
下周二、下周三（6日、7日），依舊受到東北季風吹拂影響，加上些許涼空氣影響，水氣減少，北部短暫雨後多雲，中、南部多雲到晴，基宜花東位於迎風面關係，還是有可能下雨，各地夜晨也會更加涼爽，低溫下探20～22度，但白天舒適或溫暖，感受上秋高氣爽。
根據中央氣象署表示，今（3）日東北季風稍減弱，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹至台中、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
下周一（5日）起東北季風再增強，下周二（6日）受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。