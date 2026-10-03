受東北季風影響，中央氣象署今（3）日上午 06:35 針對宜蘭縣山區發布「豪雨特報」，平地亦有大雨，雨勢預估影響至今天上午。此外，清晨 04:24 也針對澎湖與連江發布黃色燈號「強風特報」，需防範 8 級以上強陣風，提醒民眾假日出門務必特別注意防範。
🟡氣象署六點半發豪雨特報！宜蘭山區防豪雨
氣象署特別警示，受到大雨及豪雨衝擊，雨勢影響時間預計將持續整個 3 日上午。前往宜蘭山區活動的民眾，請務必提高警覺並慎防坍方及落石；此外，沿海及低窪地區民眾亦需慎防積水，行車並請注意雷擊與強陣風，確保假日出行安全。
🟡外島強風特報發布！澎湖連江防八級強陣風
除了強降雨之外，陸上陣風同樣偏強。氣象署於今日清晨 04:24 發布黃色燈號「強風特報」，由於東北風偏強，預估 3 日晨至下午，澎湖縣與連江縣局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生的機率（影響時間涵蓋整個 3 日白天）。建議外島地區民眾或往返船班旅客多加留意，戶外懸掛物亦需加強固定。
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氣象署特別警示，受到大雨及豪雨衝擊，雨勢影響時間預計將持續整個 3 日上午。前往宜蘭山區活動的民眾，請務必提高警覺並慎防坍方及落石；此外，沿海及低窪地區民眾亦需慎防積水，行車並請注意雷擊與強陣風，確保假日出行安全。
🟡外島強風特報發布！澎湖連江防八級強陣風
除了強降雨之外，陸上陣風同樣偏強。氣象署於今日清晨 04:24 發布黃色燈號「強風特報」，由於東北風偏強，預估 3 日晨至下午，澎湖縣與連江縣局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生的機率（影響時間涵蓋整個 3 日白天）。建議外島地區民眾或往返船班旅客多加留意，戶外懸掛物亦需加強固定。