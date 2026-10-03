受東北季風影響，中央氣象署今（3）日上午 06:35 針對宜蘭縣山區發布「豪雨特報」，平地亦有大雨，雨勢預估影響至今天上午。此外，清晨 04:24 也針對澎湖與連江發布黃色燈號「強風特報」，需防範 8 級以上強陣風，提醒民眾假日出門務必特別注意防範。

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🟡氣象署六點半發豪雨特報！宜蘭山區防豪雨

氣象署特別警示，受到大雨及豪雨衝擊，雨勢影響時間預計將持續整個 3 日上午。前往宜蘭山區活動的民眾，請務必提高警覺並慎防坍方及落石；此外，沿海及低窪地區民眾亦需慎防積水，行車並請注意雷擊與強陣風，確保假日出行安全。

🟡外島強風特報發布！澎湖連江防八級強陣風

除了強降雨之外，陸上陣風同樣偏強。氣象署於今日清晨 04:24 發布黃色燈號「強風特報」，由於東北風偏強，預估 3 日晨至下午，澎湖縣與連江縣局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生的機率（影響時間涵蓋整個 3 日白天）。建議外島地區民眾或往返船班旅客多加留意，戶外懸掛物亦需加強固定。

▲氣象署發布強風特報（黃色燈號），澎湖縣與連江縣今日白天需防範 8 級以上強陣風。（圖／氣象署提供，cwa.gov.tw）
▲氣象署發布強風特報（黃色燈號），澎湖縣與連江縣今日白天需防範 8 級以上強陣風。（圖／氣象署提供，cwa.gov.tw）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...