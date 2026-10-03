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美國田納西州當地時間週三進行該州200年來的首場女死囚處決，沒想到執行意外失敗，導致50歲的受刑人派克（Christa Pike）在被施打2劑致死藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍未死亡，目前陷入昏迷、必須接受插管並使用呼吸器保命。州長比爾．李（Bill Lee）已下令獨立調查，並暫停該州今年所有死刑執行。這起罕見事件也引發外界重新檢視美國致命注射的執行程序。曾經採訪近500場死刑執行的《美聯社》資深記者格拉奇克（Michael Graczyk）告訴《BBC》，他在數十年採訪生涯中，從未看過受刑人在致命藥物注射後仍然存活的情況。派克於週三接受死刑注射，先後被注射2劑戊巴比妥，但始終沒有死亡，隨後由救護車送往醫院，目前病情危急。派克的律師在緊急聲請文件中表示，執行人員當時至少使用7根針嘗試建立靜脈注射管路，其中一根針在拔出時甚至已彎成90度。律師並稱，派克在執行過程中曾哭泣、發出呻吟及大聲呼吸聲。為派克律師提供專業醫療諮詢的麻醉科醫師祖維特（Joel Zivot）推測，派克手臂上的水泡可能顯示靜脈破裂，藥物因而進入皮下組織、而非血液。此外，派克本身患有血小板增多症（thrombocytosis），可能形成血栓並阻礙藥物進入靜脈。不過，這些目前都是辯方提出的可能原因，官方尚未說明究竟是什麼環節出現問題，也尚未表示是否會再次執行派克的死刑。格拉奇克曾在《美聯社》工作46年，退休後仍以自由撰稿人身分採訪，生涯總共見證近500場死刑執行，遇過針頭脫落、重新建立靜脈管路的情況，但從未見過已經注射致命藥物的受刑人仍然活著。根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）資料，自1982年以來，美國至少有64起被列為「執行失敗」的案例，其中51起涉及致命注射，至少7起案例是因為無法建立有效的靜脈管路，最終中止執行。在一般成功的致命注射程序中，格拉奇克表示，受刑人通常在藥物注入後數秒內就會明顯失去意識，之後通常在20至40分鐘內被宣告死亡。派克這次死刑執行失敗後，田納西州州長已下令進行獨立審查，並暫停該州今年剩餘的所有死刑執行。致命注射過去10多年一直受到關注。《BBC》指出，部分州因為缺少執行死刑所需的藥物，不得不更改藥物配方，或從來源不明的管道採購，一些州甚至恢復了槍決作為替代方案。派克的律師要求保存與這次行刑相關的所有證據，包括實體、書面及電子資料，並尋求將她的死刑改判其他刑罰。派克1995年因與男友共同殺害19歲的史萊默（Colleen Slemmer），於隔年被判死刑。史萊默的母親馬丁尼茲（May Martinez）當天也在田納西州現場，等待死刑完成，她在執行失敗後接受媒體訪問時，形容整個過程「一團混亂」。目前田納西州尚未公布獨立調查結果，派克是否會再次被執行死刑也未有定論。原文連結：