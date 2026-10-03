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好市多熟食區變了！「點餐要掃卡」現場變冷清：終於有座位了

透露去好市多熟食區購買餐飲，發現開始需要會員卡後，幾乎不用排隊購餐，座位區空位也變多。

▲好市多從10月1日起實施新制，未來民眾如要在熟食區購買餐點，必須先掃描會員卡才可消費。（圖／台灣好市多官網）

好市多熟食區新制真的有效？平日排隊變少：假日尖峰迎真正考驗

目前觀察都是平日為主，今（3）日起正逢假日預期將迎來一波消費人潮高峰，熟食區在尖峰時段是否還得維持現況，才是新制度的真正考驗

▲好市多熟食區新制上路，會員直擊各地分店排隊人潮銳減，但觀察只在平日，今日起正逢假日才是真正考驗。（圖／記者賴禹妡攝）

好市多（Costco）熟食區新制自10月1日正式上路，民眾前往熟食區購買熱狗、披薩前，必須先掃描會員卡確認資格才能消費。，更稱讚好市多新制根本德政，改善過往人潮擁擠的問題。好市多從10月1日起實施新制，未來民眾如要在熟食區購買銷點，必須先掃描會員卡，在新規定上路當天，就有網友在Threads發文表示，他也貼出照片證明，可見櫃台排隊人潮銳減，以往總是大排長龍，但現今只剩不到5人在購餐，座位區也不像過去一樣擁擠，不只走道空曠不少，就連裝飲料的會員都十分稀少，該篇貼文累積63萬人瀏覽，更有多達1.8萬人按讚。不少網友被好市多熟食區的轉變給震驚，紛紛留言、「所以以前那些買餐點的到底都哪來啦」。據了解，好市多在2026年10月1日起全面實施新制，民眾至西式餐飲部（熟食區）消費點餐時，必須先掃描實體會員卡或手機App電子會員條碼，確認會員資格才能購買熱狗、披薩等熟食區餐點，未持卡的非會員則無法消費，全台各分店同步上路，僅台中南屯店例外。事實上，過去好市多沒規定非會員不可使用熟食區與座位，讓按時繳費用的會員感到不公平，但新規落實了「使用者付費」的概念，在新制正式上路後，各地分店熟食區與座位區排隊人潮明顯減少，有效改善以往擁擠情形，這項新制也獲得多數會員大力稱讚，認為自身權益受到賣場重視。不過新制上路初期人潮排隊變化，，也成為外界關注的焦點。