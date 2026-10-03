味全龍啦啦隊女神李多慧近期也搭上全網爆紅的「閃身步」熱潮！這種宛如開了特效的「瞬間移動」舞步，迅速演變成各種下班閃人的爆笑迷因。然而，這看似滑稽搞笑的動作起源於傳統舞蹈基本功，若盲目跟跳恐對關節造成嚴重傷害，骨科醫師便特別發出安全警告，一個不小心可能傷到前十字韌帶、半月板，或造成腳踝扭傷。
🟡從花鼓燈演變爆笑迷因 李多慧也跟跳展現魅力
近期在社群平台掀起瘋狂模仿潮的「閃身步」，畫面中舞者雙腳微曲，靠著腰腹與髖部發力帶動身體橫移，呈現出帶有頓挫感的瞬移視覺效果。這項動作其實並非現代創作，而是源自 2018 年流傳的「安徽花鼓燈」專業舞蹈教學影片。這項傳統藝術結合了舞蹈、歌唱與鑼鼓音樂，極度考驗舞者對身體重心的掌控能力。
🟡急轉側移極具關節風險 骨科醫警告恐傷韌帶
然而，看起來輕鬆俐落的舞步，背後卻藏著不小的運動傷害風險。東元醫院骨科醫師張耀元指出，閃身步包含快速的重心轉移、急轉與側面平移，最大風險在於「腳掌牢牢踩住地面，膝關節卻隨身體強行旋轉」。
如果缺乏長期訓練、肌力不足或協調性不佳，突然急轉側移會讓膝關節與腳踝承受巨大負荷。美國骨科醫學會也指出，這類快速變向與轉身動作，極易導致前十字韌帶拉傷、半月板受損甚至腳踝扭傷。一般民眾若只是盲目模仿外型，受傷的機率相當高。
若想安全跟上這波熱潮，張耀元醫師建議務必遵守三大原則：第一，「不要硬扭膝蓋」，轉身時腳步應跟著身體一起移動，避免腳掌固定在原地；第二，「由慢漸快」，先從小幅度的側移與慢速練習開始，熟悉重心轉移後再加快速度；第三，「量力而為」，平時沒有運動習慣者不應突然大量練習，且練習時應穿著防滑鞋款並保持周圍無障礙物。
一旦跟跳時不慎扭傷，應立刻實施「PRICE」急救原則：保護（Protection）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓（Compression）與抬高（Elevation）。醫師特別提醒，若受傷當下聽到膝蓋傳出明顯「啪」一聲，隨後出現快速腫脹、膝蓋發軟無力或無法站立的情況，切勿當作普通扭傷處理，應立即前往醫療院所接受專科檢查。
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近期在社群平台掀起瘋狂模仿潮的「閃身步」，畫面中舞者雙腳微曲，靠著腰腹與髖部發力帶動身體橫移，呈現出帶有頓挫感的瞬移視覺效果。這項動作其實並非現代創作，而是源自 2018 年流傳的「安徽花鼓燈」專業舞蹈教學影片。這項傳統藝術結合了舞蹈、歌唱與鑼鼓音樂，極度考驗舞者對身體重心的掌控能力。
隨著舊教學影片被網友重新翻出並配上洗腦音樂，迅速延伸出「走廊遇見老闆假裝沒看到」、「下班時間一到立刻消失」等爆笑生活迷因，包含啦啦隊女神李多慧等多位藝人與網紅也紛紛跟風挑戰，展示驚人的控制力。
@user46180089536507 #閃身步 #浪子踢球 #狗熊哆嗦毛#搖頭晃腦 ♬ 原聲 - only one
然而，看起來輕鬆俐落的舞步，背後卻藏著不小的運動傷害風險。東元醫院骨科醫師張耀元指出，閃身步包含快速的重心轉移、急轉與側面平移，最大風險在於「腳掌牢牢踩住地面，膝關節卻隨身體強行旋轉」。
如果缺乏長期訓練、肌力不足或協調性不佳，突然急轉側移會讓膝關節與腳踝承受巨大負荷。美國骨科醫學會也指出，這類快速變向與轉身動作，極易導致前十字韌帶拉傷、半月板受損甚至腳踝扭傷。一般民眾若只是盲目模仿外型，受傷的機率相當高。
🟡安全跟跳掌握三大原則 不慎扭傷謹記急救法
@jdf6459 闪身步#闪身步#情青侣#搞笑#fvp ♬ 原聲 - 楚新(JDF)
若想安全跟上這波熱潮，張耀元醫師建議務必遵守三大原則：第一，「不要硬扭膝蓋」，轉身時腳步應跟著身體一起移動，避免腳掌固定在原地；第二，「由慢漸快」，先從小幅度的側移與慢速練習開始，熟悉重心轉移後再加快速度；第三，「量力而為」，平時沒有運動習慣者不應突然大量練習，且練習時應穿著防滑鞋款並保持周圍無障礙物。
一旦跟跳時不慎扭傷，應立刻實施「PRICE」急救原則：保護（Protection）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓（Compression）與抬高（Elevation）。醫師特別提醒，若受傷當下聽到膝蓋傳出明顯「啪」一聲，隨後出現快速腫脹、膝蓋發軟無力或無法站立的情況，切勿當作普通扭傷處理，應立即前往醫療院所接受專科檢查。