杜拜航空（Flydubai）一架從杜拜飛往以色列特拉維夫的客機，日前驚傳駕駛艙攻擊事件，涉案副機師的過往經歷浮上檯面。有外媒引述知情人士透露，這名阿曼籍的副機師，先前就被前東家認為有「激進思想」疑慮，但仍留任一段時間，之後還轉往杜拜航空工作。
這項新資訊引發外界對航空業飛行員背景查核的疑問，尤其涉案男子最後擔任的，還是飛往以色列的航班副駕駛，以色列多個安全及政府機構正在釐清，他究竟如何通過相關審查並成為機組成員。
曾被移出飛行訓練！「激進思想」或早已萌芽
《CNN》引述1名熟悉此事的區域外交消息人士指出，這名飛行員先前在阿曼航空（Oman Air）受訓期間，就因「激進思想」疑慮而被移出訓練，不過他並未因此離開該公司，而是被安排擔任其他職務。
目前尚不清楚阿曼當局或阿曼航空，是否曾將相關疑慮及隱憂，告知其他國家或航空公司，《CNN》也未能確認所謂「激進思想」的具體內容。
轉任杜拜航空僅8個月 副機師身分疑點多
消息人士並提到，涉案男子是阿曼公民，出生於阿拉伯聯合大公國，父親為阿曼人、母親為敘利亞人，加入杜拜航空僅約8個月，還有消息聲稱，他過去也曾任職於摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）。
目前，這名副機師已被從沙烏地阿拉伯移送阿聯，展開恐怖活動相關調查，包括是否事先策畫，是否有人指示或協助等等。
阿曼不承認以色列 他為何能登上這趟航班？
這起事件另一個受到以色列當局關注的，是涉案男子的國籍與航班目的地。
報導提到，阿曼目前不承認以色列，而涉案副機師卻成為一架飛往特拉維夫的航班機組成員。《路透社》也指出，以色列與阿曼沒有正式外交關係，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，不允許來自阿曼等國的飛行員，執飛前往以色列的航班。
以色列數個政府安全機構，包括辛貝特（Shin Bet）、摩薩德（Mossad）、軍方及交通運輸部門，都針對此事調查中。
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曾被移出飛行訓練！「激進思想」或早已萌芽
《CNN》引述1名熟悉此事的區域外交消息人士指出，這名飛行員先前在阿曼航空（Oman Air）受訓期間，就因「激進思想」疑慮而被移出訓練，不過他並未因此離開該公司，而是被安排擔任其他職務。
目前尚不清楚阿曼當局或阿曼航空，是否曾將相關疑慮及隱憂，告知其他國家或航空公司，《CNN》也未能確認所謂「激進思想」的具體內容。
轉任杜拜航空僅8個月 副機師身分疑點多
消息人士並提到，涉案男子是阿曼公民，出生於阿拉伯聯合大公國，父親為阿曼人、母親為敘利亞人，加入杜拜航空僅約8個月，還有消息聲稱，他過去也曾任職於摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）。
目前，這名副機師已被從沙烏地阿拉伯移送阿聯，展開恐怖活動相關調查，包括是否事先策畫，是否有人指示或協助等等。
阿曼不承認以色列 他為何能登上這趟航班？
這起事件另一個受到以色列當局關注的，是涉案男子的國籍與航班目的地。
報導提到，阿曼目前不承認以色列，而涉案副機師卻成為一架飛往特拉維夫的航班機組成員。《路透社》也指出，以色列與阿曼沒有正式外交關係，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，不允許來自阿曼等國的飛行員，執飛前往以色列的航班。
以色列數個政府安全機構，包括辛貝特（Shin Bet）、摩薩德（Mossad）、軍方及交通運輸部門，都針對此事調查中。