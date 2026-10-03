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紐約洋基將在美聯分區系列賽對上坦帕灣光芒，但隊長賈吉（Aaron Judge）能否趕上系列賽仍是最大變數。這位3屆美聯MVP自9月16日因右小腿拉傷後就未再出賽，雖然本週已恢復實戰打擊練習，但洋基必須在今（3）日上午10點前提交26人名單，等於只剩最後幾個小時決定是否帶上這名看板球星。賈吉週四在洋基球場進行實戰打擊練習，週五也前往坦帕春訓基地訓練。不過，美聯分區系列賽G1將在光芒主場Tropicana Field進行，該球場使用人工草皮，對於小腿傷勢剛恢復的外野手來說，移動負擔與傷勢風險都會被放大。洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，人工草皮確實會納入考量，但球隊更重要的評估點是：賈吉能否在這個系列賽某個時間點成為可用戰力。「我們會看這幾天的狀況，包括他已經進行實戰打擊練習後的反應。」布恩表示，訓練團隊也會在最後決策中扮演重要角色。如果賈吉無法回到右外野，他仍有機會以代打身分進入名單。不過這也牽動洋基整體陣容配置。賈吉缺陣期間，萊斯（Ben Rice）成為洋基最穩定打者，目前主要擔任指定打擊；若要讓賈吉只打DH，洋基勢必要調整萊斯的位置。問題在於，萊斯若改守一壘，就得取代金手套等級防守的高施密特（Paul Goldschmidt），這對洋基防守並不理想。因此，賈吉即使能打，若不能守外野，洋基也不一定能輕鬆把他塞進先發陣容。賈吉本季可說一路與傷病對抗。他先前因肋骨骨折，從5月31日一路缺陣到9月8日，復出後只打7場，又在9月16日因右小腿拉傷再度休兵。本季賈吉僅出賽66場，打擊率.241，敲出18轟、41分打點，OPS .871。9月復出後手感也尚未完全恢復，單月打擊率僅.174，只有1轟與3分打點。光芒方面並未因賈吉傷勢未明而鬆懈。G1先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）表示，他已經針對賈吉做足準備，「我們會先假設他會在名單裡，直到他真的不在。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）也直言，他預期賈吉會擔任第3棒、守右外野。除了賈吉之外，洋基還得決定是否把史坦頓（Giancarlo Stanton）放進分區系列賽名單。史坦頓因雙腿小腿拉傷自4月24日後就未再出賽，雖然外卡系列賽對紅襪時有進入名單，但因兩戰都形成大比分差距，最終沒有上場。布恩也透露，洋基投手名單人數仍未確定，可能帶10、11或12名投手，左投威瑟斯（Ryan Weathers）也仍是名單可能人選。