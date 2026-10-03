台北捷運是雙北地區核心交通命脈，但不少乘客在搭乘時，難免會遇到需要向外界求助的情況，北捷官方在2023年就推出「一般事件通報」功能，只要透過官方APP「台北捷運Go」使用AI智慧客服，在手機上簡單按鍵操作就能通報客服。有乘客過去實測，表示在北捷車廂遇到怪人，沒想到使用該功能通報後，員工3秒後立馬到場處理，讓一票人稱讚「真的很方便！」
北捷隱藏功能曝光！遇怪人按一鍵快速通報：實測員工3秒到
近日有女網友在Threads表示，坦言直到最近才知道北捷有提供「即時通報」功能，強調前陣子搭乘捷運時遇到脫序的乘客，就算勸阻也沒用，她透過台北捷運AI智慧客服通報後，只過3秒就有站務員上車處理，讓她震驚直呼「不誇張，就是3秒後」。
貼文曝光後，隨即引發眾人熱議，「原來有這功能，不是只能按牆上的緊急聯絡」、「真的推薦用這個，有時候對講機比較吵雜聽不清楚旅客的需求」；還有過來人分享實用案例，「我很常用這個通報人家打翻飲料，希望大家都不要遇到有問題需要通報的事」、「這很方便～椅子髒污也可以回報，馬上就會有清潔人員來了」。
「一般事件通報」開通3年了！打翻飲料、有髒汙、調空調都能用
據了解，台北捷運在2022年11月推出AI智慧客服，替廣大乘客服務，並在2023年5月起推出新服務，增加「一般事件通報」功能，乘客如果在車站或列車上，突然需要即時協助，即可透過AI智慧客服，利用文字免通話，告知台北捷運客服中心及行控中心，解決不好意思開口等問題。
一般事件通報能使用的情況相當多樣，根據北捷官方統計，AI智慧客服前5大通報案件，包括車廂內有旅客打翻飲食、其他旅客發出噪音（如電子產品聲音）、車廂或車站內有髒汙、違規飲食及車廂空調溫度等，甚至還民眾遇到他人在車廂嘔吐，也是利用該功能處理。
北捷「一般事件通報」功能怎麼用？3步驟一次看
至於台北捷運「一般事件通報」功能如何使用呢？民眾可先透過「台北捷運Go」App、台北捷運官網或是在車廂、捷運車站詢問處掃描QRCode，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，即可直接進入AI智慧客服。
📌步驟1：開啟AI智慧客服，點選「我要通報」。
📌步驟2：依畫面引導，提供姓名、手機號碼、所在地點及通報事項等資訊。如果不知道車廂編號，可查看車門旁的銀色牌子，上頭會顯示目前車號與車廂號碼。
📌步驟3：完成手機號碼認證，送出後將會立刻派員處理。
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近日有女網友在Threads表示，坦言直到最近才知道北捷有提供「即時通報」功能，強調前陣子搭乘捷運時遇到脫序的乘客，就算勸阻也沒用，她透過台北捷運AI智慧客服通報後，只過3秒就有站務員上車處理，讓她震驚直呼「不誇張，就是3秒後」。
「一般事件通報」開通3年了！打翻飲料、有髒汙、調空調都能用
據了解，台北捷運在2022年11月推出AI智慧客服，替廣大乘客服務，並在2023年5月起推出新服務，增加「一般事件通報」功能，乘客如果在車站或列車上，突然需要即時協助，即可透過AI智慧客服，利用文字免通話，告知台北捷運客服中心及行控中心，解決不好意思開口等問題。
一般事件通報能使用的情況相當多樣，根據北捷官方統計，AI智慧客服前5大通報案件，包括車廂內有旅客打翻飲食、其他旅客發出噪音（如電子產品聲音）、車廂或車站內有髒汙、違規飲食及車廂空調溫度等，甚至還民眾遇到他人在車廂嘔吐，也是利用該功能處理。
至於台北捷運「一般事件通報」功能如何使用呢？民眾可先透過「台北捷運Go」App、台北捷運官網或是在車廂、捷運車站詢問處掃描QRCode，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，即可直接進入AI智慧客服。
📌步驟1：開啟AI智慧客服，點選「我要通報」。
📌步驟2：依畫面引導，提供姓名、手機號碼、所在地點及通報事項等資訊。如果不知道車廂編號，可查看車門旁的銀色牌子，上頭會顯示目前車號與車廂號碼。
📌步驟3：完成手機號碼認證，送出後將會立刻派員處理。