我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷隱藏功能曝光！遇怪人按一鍵快速通報：實測員工3秒到

北捷有提供「即時通報」功能

▲有乘客直到最近才知道北捷有提供即時通報功能，並坦言實測通報後，員工3秒內就快速抵達。（圖／台北捷運提供）

「一般事件通報」開通3年了！打翻飲料、有髒汙、調空調都能用

▲台北捷運在2023年5月起推出新服務，增加「一般事件通報」功能，民眾可透過AI智慧客服，利用文字通報台北捷運客服中心問題。（圖／台北捷運臉書）

北捷「一般事件通報」功能怎麼用？3步驟一次看

▲民眾通報時如果不曉得車廂編號，可查看車門旁的銀色牌子，上頭會顯示目前車號與車廂號碼。（圖／台北捷運提供）

台北捷運是雙北地區核心交通命脈，但不少乘客在搭乘時，難免會遇到需要向外界求助的情況，，讓一票人稱讚「真的很方便！」近日有女網友在Threads表示，坦言直到最近才知道，強調前陣子搭乘捷運時遇到脫序的乘客，就算勸阻也沒用，她透過台北捷運AI智慧客服通報後，只過3秒就有站務員上車處理，讓她震驚直呼「不誇張，就是3秒後」。貼文曝光後，隨即引發眾人熱議，「原來有這功能，不是只能按牆上的緊急聯絡」、「真的推薦用這個，有時候對講機比較吵雜聽不清楚旅客的需求」；還有過來人分享實用案例，「我很常用這個通報人家打翻飲料，希望大家都不要遇到有問題需要通報的事」、「這很方便～椅子髒污也可以回報，馬上就會有清潔人員來了」。據了解，台北捷運在2022年11月推出AI智慧客服，替廣大乘客服務，並，解決不好意思開口等問題。一般事件通報能使用的情況相當多樣，根據北捷官方統計，AI智慧客服前5大通報案件，包括車廂內有旅客打翻飲食、其他旅客發出噪音（如電子產品聲音）、車廂或車站內有髒汙、違規飲食及車廂空調溫度等，甚至還民眾遇到他人在車廂嘔吐，也是利用該功能處理。至於台北捷運「一般事件通報」功能如何使用呢？民眾可先透過「台北捷運Go」App、台北捷運官網或是在車廂、捷運車站詢問處掃描QRCode，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，即可直接進入AI智慧客服。