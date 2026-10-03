新冠疫情解封後，日本是全球旅客造訪的熱門國度之一，京都等城市更迎來大量觀光熱潮，卻也給在地人帶來不少困擾。據悉，京都市擬為市營公車推出「市民優先價格」，未來同一班公車可能出現2種票價，價差可能高達1.8倍。
綜合日媒報導，京都市長松井孝治1日在市議會表示，市府有意將成人普通票價，定為市民200日圓（原為230日圓）、非市民360日圓，目標在2027年度內實施。
京都市政府表示，受到人事費及物價上漲影響，市公車原本打算調漲至260日圓左右，但在因應觀光客大量增加、緩解公車壅擠之餘，又希望讓市民感受到觀光商機帶來的好處，因此採取「市民降價、非市民漲價」的方式。
京都市政府並補充道，這項制度仍有不少細節需要進一步討論，包括如何避免讓通勤族負擔過重、如何在不影響公車效率的情況下確認新價格可行，實際票價與適用方式，仍有待後續制度設計及相關程序完成。
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京都市政府表示，受到人事費及物價上漲影響，市公車原本打算調漲至260日圓左右，但在因應觀光客大量增加、緩解公車壅擠之餘，又希望讓市民感受到觀光商機帶來的好處，因此採取「市民降價、非市民漲價」的方式。
京都市政府並補充道，這項制度仍有不少細節需要進一步討論，包括如何避免讓通勤族負擔過重、如何在不影響公車效率的情況下確認新價格可行，實際票價與適用方式，仍有待後續制度設計及相關程序完成。