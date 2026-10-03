雙北市政府攜手發紅包！臺北市與新北市推出「運動不設限，雙北跨界無限」計畫，自10月1日至10月31日開跑，串聯雙北25座國民運動中心。全台民眾不分戶籍，只要下載「我的新北市」App並開通新北幣完成定位打卡，即可免費領取100元運動優惠券；臺北市民會員更可用帳戶U幣兌換百元票券跨區使用！
🟡不限戶籍打卡爽領百元！下載新北市App
除了臺北市民專屬福利，全台民眾不分戶籍皆可參與新北加碼活動！於10月1日至10月31日活動期間，民眾只需下載「我的新北市」App、開通新北幣錢包並完成實名制進階會員驗證，前往雙北25座合作運動場館中的任意一座完成打卡任務，即可在App內免費領取100元雙北運動場館優惠券（每人限領1張），使用期限至10月31日止。
🟡台北市民獨享U幣兌換！換百元券跨區運動
已註冊「U-Sport臺北樂運動」App 並完成身分驗證的臺北市民會員，可於10月1日至10月23日期間，透過帳戶內的 100 U幣兌換等值 100 元的跨市運動票券，使用期限延長至10月31日止。票券適用於臺北市9間與新北市16間國民運動中心（共25座場館）。持票券至新北場館運動，還可額外獲得「樂集點5U」點數獎勵。提醒市民，新北場館現場無法直接折抵U幣，需先於App內完成票券兌換後方可使用。
🟡輕鬆完成打卡三步驟！實名認證需提前申請
想要順利領取100元運動優惠券，只需按照手機打卡3步驟操作：
1. 開啟定位：開啟手機「定位」功能（建議同步開啟Wi-Fi以利定位）。
2. 進入活動頁：開啟「我的新北市App」首頁 ➔ 點選「E宿打卡趣」 ➔ 選擇「115年 新北幣 x U-Sport 運動不設限，雙北跨界無限」。
3. 場館打卡：於雙北25座合作運動中心選定所在場館進行打卡，即可回活動頁領取100元優惠券。
主辦單位特別提醒，由於「我的新北市」App進階會員實名認證採人工審核，作業時間約需 3 至 5 個工作天，建議打算搶好康的民眾提前下載App並提出認證申請，以免錯失領取時機。
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除了臺北市民專屬福利，全台民眾不分戶籍皆可參與新北加碼活動！於10月1日至10月31日活動期間，民眾只需下載「我的新北市」App、開通新北幣錢包並完成實名制進階會員驗證，前往雙北25座合作運動場館中的任意一座完成打卡任務，即可在App內免費領取100元雙北運動場館優惠券（每人限領1張），使用期限至10月31日止。
已註冊「U-Sport臺北樂運動」App 並完成身分驗證的臺北市民會員，可於10月1日至10月23日期間，透過帳戶內的 100 U幣兌換等值 100 元的跨市運動票券，使用期限延長至10月31日止。票券適用於臺北市9間與新北市16間國民運動中心（共25座場館）。持票券至新北場館運動，還可額外獲得「樂集點5U」點數獎勵。提醒市民，新北場館現場無法直接折抵U幣，需先於App內完成票券兌換後方可使用。
想要順利領取100元運動優惠券，只需按照手機打卡3步驟操作：
1. 開啟定位：開啟手機「定位」功能（建議同步開啟Wi-Fi以利定位）。
2. 進入活動頁：開啟「我的新北市App」首頁 ➔ 點選「E宿打卡趣」 ➔ 選擇「115年 新北幣 x U-Sport 運動不設限，雙北跨界無限」。
3. 場館打卡：於雙北25座合作運動中心選定所在場館進行打卡，即可回活動頁領取100元優惠券。
主辦單位特別提醒，由於「我的新北市」App進階會員實名認證採人工審核，作業時間約需 3 至 5 個工作天，建議打算搶好康的民眾提前下載App並提出認證申請，以免錯失領取時機。