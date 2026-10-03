雙北市政府攜手發紅包！臺北市新北市推出「運動不設限，雙北跨界無限」計畫，自10月1日至10月31日開跑，串聯雙北25座國民運動中心。全台民眾不分戶籍，只要下載「我的新北市」App並開通新北幣完成定位打卡，即可免費領取100元運動優惠券；臺北市民會員更可用帳戶U幣兌換百元票券跨區使用！

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🟡不限戶籍打卡爽領百元！下載新北市App

除了臺北市民專屬福利，全台民眾不分戶籍皆可參與新北加碼活動！於10月1日至10月31日活動期間，民眾只需下載「我的新北市」App、開通新北幣錢包並完成實名制進階會員驗證，前往雙北25座合作運動場館中的任意一座完成打卡任務，即可在App內免費領取100元雙北運動場館優惠券（每人限領1張），使用期限至10月31日止。   

▲雙北 25 座國民運動中心提供豐富課程與設施，打卡即可領 100 元優惠券抵用。（圖／新北市體育局提供）
▲雙北 25 座國民運動中心提供豐富課程與設施，打卡即可領 100 元優惠券抵用。（圖／新北市體育局提供）
🟡台北市民獨享U幣兌換！換百元券跨區運動

已註冊「U-Sport臺北樂運動」App 並完成身分驗證的臺北市民會員，可於10月1日至10月23日期間，透過帳戶內的 100 U幣兌換等值 100 元的跨市運動票券，使用期限延長至10月31日止。票券適用於臺北市9間與新北市16間國民運動中心（共25座場館）。持票券至新北場館運動，還可額外獲得「樂集點5U」點數獎勵。提醒市民，新北場館現場無法直接折抵U幣，需先於App內完成票券兌換後方可使用。   

▲雙北 100 元運動券可用於折抵游泳池門票、健身房等多項場館設施。（圖／新北市體育局提供）
▲雙北 100 元運動券可用於折抵游泳池門票、健身房等多項場館設施。（圖／新北市體育局提供）
🟡輕鬆完成打卡三步驟！實名認證需提前申請

想要順利領取100元運動優惠券，只需按照手機打卡3步驟操作：   

1. 開啟定位：開啟手機「定位」功能（建議同步開啟Wi-Fi以利定位）。   

2. 進入活動頁：開啟「我的新北市App」首頁 ➔ 點選「E宿打卡趣」 ➔ 選擇「115年 新北幣 x U-Sport 運動不設限，雙北跨界無限」。   

3. 場館打卡：於雙北25座合作運動中心選定所在場館進行打卡，即可回活動頁領取100元優惠券。   

主辦單位特別提醒，由於「我的新北市」App進階會員實名認證採人工審核，作業時間約需 3 至 5 個工作天，建議打算搶好康的民眾提前下載App並提出認證申請，以免錯失領取時機。

▲新北幣與 U-Sport 聯手推出運動打卡活動，「我的新北市」App 打卡領券 3 步驟說明。（圖／翻攝新北運動聚點臉書）
▲新北幣與 U-Sport 聯手推出運動打卡活動，「我的新北市」App 打卡領券 3 步驟說明。（圖／翻攝新北運動聚點臉書）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...