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紐約洋基即將在美聯分區系列賽對上坦帕灣光芒，不過比賽還沒開打，洋基先在移動過程遇上意外插曲。根據《美聯社》報導，洋基原定搭乘包機前往佛州坦帕，卻因飛機液壓系統故障，全隊在機上苦等超過5小時，最後改搭巴士轉往另一座機場，直到當地時間3日凌晨1點才抵達坦帕。洋基原本在當地時間2日下午2點30分左右抵達紐約市北部的韋斯特徹斯特郡機場，準備搭乘包機前往佛州，備戰美聯分區系列賽G1。不料飛機出現液壓系統問題，導致行程大延誤，球員與工作人員只能留在機上等待。這一等就是超過5小時，最後球隊決定改變計畫，全隊改搭巴士前往約48公里外的拉瓜迪亞機場，再於晚間10點左右搭乘另一架包機出發。洋基最終抵達坦帕國際機場時，已經是當地時間3日凌晨1點。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前受訪時，也用玩笑口吻談到這段插曲。他表示，飛機問題出在液壓系統，但現場要維修時，梯子高度不夠。布恩笑說：「我還提議說要不要回家拿我自己的梯子來，但他們拒絕了。」將在G1掛帥先發的柯爾（Gerrit Cole）也談到長時間等待的情況。他表示，球員在機上靠打牌、聊天、互虧、打電動，或是不斷滑手機打發時間，也有部分球員利用等待空檔繼續研究光芒。談到這趟意外旅程，柯爾苦笑形容，「我們先離坦帕更遠一點，然後再慢慢靠近坦帕，最後才搭飛機到坦帕。」洋基將在美聯分區系列賽G1推出柯爾先發，對決光芒右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）。系列賽開打前，賈吉（Aaron Judge）能否進入名單仍是最大焦點，如今再加上飛機延誤插曲，也讓洋基備戰過程更加不平靜。