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富邦悍將女神李珠珢昨（2）日迎來了本賽季最後一場應援，也許是因富邦無緣進軍季後賽，今年無法在球場上再看到球迷的身影，讓李珠珢突然間情緒上來，抱著李晧禎崩潰大哭，畫面公開後在全網瘋傳。李珠珢昨晚跟李晧禎帶來許多帥氣的舞蹈表演，有別於日前掀起爭議的服裝，李珠珢穿得非常健康有活力，灰色緊身上衣加上灰色棉褲，露出了纖細的水蛇腰，在兩人默契的配合下，還加碼跳了近期的迷因「閃身步」。然而這個閃身步才跳沒兩下，李珠珢突然就哭了！她情緒崩潰地投入李晧禎的懷裡，李晧禎也是霸氣地拍拍她的背安撫，一邊還能跟球迷飯撒，最後她牽著李珠珢慢慢走下來，李珠珢則是還在哭，雙手摀著臉希望止住眼淚。李珠珢在球場上爆哭的影片公開後，瞬間掀起許多網友留言，「新莊天空突然下了雨，猶如小公主表演完後不捨所落下的眼淚」、「希望明年能再看到珠珠開心應援的樣子」、「珠珠這次全部在台賣力應援比起兩地跑獲得更多的支持」、「今天的運動裝扮好棒」、「珠珠進步好多，整個人很有氣勢。」