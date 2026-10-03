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洛杉磯道奇例行賽拿下100勝，正朝世界大賽3連霸邁進，但國聯分區系列賽首關就遇上本季對戰極不順手的亞特蘭大勇士，外界並不認為道奇能輕鬆過關。根據美媒《加州郵報》報導，2名國聯對手球團球探都認為，勇士有機會在這輪系列賽淘汰道奇，甚至預測系列賽可能一路打到第5戰。道奇本季陣容依舊豪華，擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等明星打線，投手端也有史庫柏爾（Tarik Skubal）、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）等頂級先發。不過球探提出的疑慮，不是道奇紙面戰力不夠，而是這支球隊已經連續兩年打進世界大賽並完成連霸，主力陣容又以資深球員為核心。某位球探直言，道奇是「年齡偏大的球隊」，過去兩年都經歷漫長球季，這些累積疲勞可能在短期決戰中浮現。勇士之所以被看好，最直接原因就是本季對戰成績。例行賽勇士面對道奇打出5勝1敗，明顯佔上風。這不只是小樣本勝負，也代表勇士在投打對位上找到限制道奇的方法。球探特別點出，勇士守備能力出色，投手群也敢於在好球帶內攻擊打者。這點在季後賽非常重要，因為面對道奇這種會選球、會懲罰失投的打線，投手若無法搶好球數，很容易被拖進高球數與牛棚消耗戰。勇士若能持續用先發投手壓住前段局數，再交給穩定牛棚處理接戰，確實有機會把道奇拖進不舒服的節奏。道奇先發輪值看似是系列賽最大優勢。G1將由2屆塞揚左投史庫柏爾掛帥，後續還有山本由伸、史奈爾等強投可用。問題在於，短期決戰很少只靠先發投手就能一路碾過，牛棚穩定度往往才是勝負分水嶺。球探對道奇救援陣仍有疑慮。若比賽進入中後段僵持，道奇能否找到可靠的第7、8、9局解法，會成為關鍵。相較之下，勇士若能靠賽爾（Chris Sale）等投手壓住局面，再用牛棚守住接戰，就有機會把系列賽帶向對自己有利的低比分拉鋸。另一個被點名的關鍵，自然是大谷翔平。大谷9月曾因傷進入傷兵名單，復出後雖然道奇內部看好狀態回溫，但他從8月18日敲出第30轟後，已連續86打席沒有全壘打，帶著加盟道奇後最長全壘打荒進入季後賽。球探質疑的是，大谷是否已經真正回到本來狀態。道奇打線星光熠熠，但季後賽要走得遠，大谷的長打火力仍是最能改變系列賽的武器之一。如果他無法在前幾戰打出威脅，勇士投手群面對道奇中心打線時，壓力就會小很多。據《加州郵報》報導，2名國聯球探都預測道奇與勇士系列賽會打到第5戰，其中一人更直言，「我認為會打到第5戰，我看好亞特蘭大。」