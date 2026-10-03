我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五義街設置駐車彎，提供民眾短時間停靠及上下車使用(圖／生命禮儀管理處提供2026.10.3)

▲置增設人行出入口及臨時上下車空間(圖／生命禮儀管理處提供2026.10.3)

台中市「崇德殯儀館」長久以來肩負臺灣中部地區殯葬服務需求，為提升殯葬設施服務品質及整體環境，台中市政府刻正辦理「崇德殯儀館原地改建統包工程」，並採分階段施工方式，兼顧工程推動與民眾治喪服務需求，降低施工期間對民眾使用殯葬設施的影響。台中市政府民政局長吳世瑋表示，崇德殯儀館改建工程將分階段推動，第一階段工程將先行拆除慈字輩禮廳，為維持治喪服務量能，已於景福廳兩側規劃設置4間臨時禮廳，提供民眾治喪使用，以降低工程施工對既有服務量能的影響。除禮廳服務外，市府也同步規劃完善施工期間交通及通行配套，將於崇德路適當位置增設人行出入口及臨時上下車空間，並於五義街設置駐車彎，提供民眾短時間停靠及上下車使用，維持治喪期間人員進出及接送需求。台中市生命禮儀管理處處長白峨嵋表示，配合工程施工及場區動線調整，崇德殯儀館將自115年10月6日起實施車輛進出及停車管制。管制期間，館內停車空間將以治喪服務必要車輛優先，僅開放接體車、靈車、場地佈置車及身心障礙車輛進入停放。至於司法機關等因執行公務確有進入館內必要之車輛，得依現場管制人員指引進入，並以完成公務後立即駛離為原則，不占用館內停車空間，以避免車流交織及壅塞，維持場區交通動線順暢及治喪服務正常運作。台中市生命禮儀管理處強調，施工期間將引導一般車輛至崇德殯儀館周邊停車場停放，並配合中賓停車場啟用，增加周邊停車供給及民眾停車選擇。中賓停車場提供汽車停車位401格、機車停車位375格，可作為民眾前往崇德殯儀館治喪期間的停車選擇。崇德殯儀館改建工程施工期間，市府將持續依實際工程進度及現場使用情形滾動調整交通及服務措施，並透過現場引導、周邊停車資訊及相關宣導，協助民眾順利完成治喪事宜，在推動殯儀館改建的同時，持續維持殯葬服務品質及場區交通秩序。(台中市生命禮儀管理處廣告)