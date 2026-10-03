電子帳單與數位通知，讓日常金融往來多了減少用紙選擇。永豐銀行透過LINE官方帳號「休碳專區」，提供客戶開啟無紙化通知，並以個人化儀表板呈現減紙與減碳數據，將休碳永續生活融入日常。此外，即日起至11月底另推出「好事誠雙」活動，新加入官方帳號並完成指定任務者，有機會獲得100元誠品生活好禮即享券及點數等獎勵。
永豐銀行表示，2023年推出「休碳Show time」服務，鼓勵客戶使用數位化交易及通知，減少紙張使用。客戶可在LINE休碳專區開啟各項無紙化通知，並查看專屬的「減紙張數」與「減碳克數」，了解使用數位服務所累積的成果。
這項服務也是永豐「金融大回饋」計畫的一環。銀行指出，計畫以員工、客戶及社會三個面向為核心，在客戶服務方面，涵蓋金融教育、防詐宣導、安養及財產信託、友善環境建置與數位服務，希望提升不同族群使用金融服務的便利性。
除個人金融服務，永豐也透過綠色金融協助企業永續轉型，並舉辦綠色行動力、金融共好及防詐等論壇與講座，推廣永續、金融知識與消費者權益議題。銀行表示，藉由電子帳單及無紙化通知等服務，讓客戶從日常金融往來參與減紙行動。
此次「好事誠雙」活動至11月底止，新加入永豐銀行LINE官方帳號，並完成觀看「金融大回饋」專區影片，或造訪LINE休碳專區等指定任務，即有機會獲得誠品生活好禮即享券100元、小蜜豐金Bee點數等獎勵。永豐銀行LINE官方帳號加好友：https://lin.ee/XXFcQvJ
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這項服務也是永豐「金融大回饋」計畫的一環。銀行指出，計畫以員工、客戶及社會三個面向為核心，在客戶服務方面，涵蓋金融教育、防詐宣導、安養及財產信託、友善環境建置與數位服務，希望提升不同族群使用金融服務的便利性。
除個人金融服務，永豐也透過綠色金融協助企業永續轉型，並舉辦綠色行動力、金融共好及防詐等論壇與講座，推廣永續、金融知識與消費者權益議題。銀行表示，藉由電子帳單及無紙化通知等服務，讓客戶從日常金融往來參與減紙行動。
此次「好事誠雙」活動至11月底止，新加入永豐銀行LINE官方帳號，並完成觀看「金融大回饋」專區影片，或造訪LINE休碳專區等指定任務，即有機會獲得誠品生活好禮即享券100元、小蜜豐金Bee點數等獎勵。永豐銀行LINE官方帳號加好友：https://lin.ee/XXFcQvJ