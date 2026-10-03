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隨著唾液毒品快篩試劑導入，台中市毒駕取締量暴增，今年僅1至8月就高達 1,826 件。然而，面對嫌犯拒測逃逸甚至衝撞的極高執勤風險，員警卻僅能獲得記功嘉獎。議員林祈烽要求市府比照中央建立地方性實質獎勵機制，並捐出 10 萬元補貼款作為獎勵金，喊話市府拿出制度給予基層實質後盾。林祈烽指出，台中市毒駕取締件數逐年攀升，自 112 年的 62 件、113 年 225 件、114 年 1,095 件，到今年僅 1 至 8 月就猛增至 1,826 件。警方對此說明，自去年 11 月引進唾液毒品快篩後，查驗效率顯著提升，案件大增反映出執法工具進步後，隱藏在道路上的毒駕風險與黑數正被逐一揪出。其中，第六分局今年前 8 個月取締 268 件、獲得嘉獎 589 次，績效均居全市之冠。林祈烽與議員施志昌、鄭功進、楊典忠強調，毒駕查緝絕非一般攔查，日前甚至發生嫌犯開車衝撞逃逸、員警連開 16 槍才成功制止的險境。員警每次上前攔查都面臨未知風險，等同「人肉盾牌」，卻僅有記功嘉獎而無實質獎金。林祈烽質疑市府過去每年毒品快篩試劑經費僅 82 萬元，呼籲主計、人事與警察局研議合法財源，率全國之先建立地方專屬獎勵機制。為展現訴求，林祈烽更現場宣布將捐出本屆選舉補助款 10 萬元給警察局作為獎勵金，盼藉此讓市府看見基層承受的風險。市長盧秀燕回應，毒駕重罰規範與員警激勵獎勵制度，目前均由中央統一訂定、全國一致適用，現場未進一步承諾另行編列地方獎勵金。警察局長吳敬田則感謝議員對第一線執法同仁的肯定，並表示林議員預告捐贈的 10 萬元款項，將待選舉結束後依「公益勸募條例」等相關規定辦理，警察局也會持續勉勵同仁嚴正執法，維護市民安全。