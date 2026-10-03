我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奇隆原本將在10/4擔任富邦悍將開球嘉賓，然而近日他因手揮五星旗祝賀中國國慶，引發不小爭議。昨日球團臨時公告吳奇隆因「身體不適」取消行程。（圖／富邦悍將臉書）

男星吳奇隆在中國國慶日當天到天安門揮五星旗，此舉引發不少台灣網友不滿，紛紛出聲抵制，原本將於10/4擔任中職富邦悍將開球嘉賓的他，臨時以身體不適為由取消行程。而先前陳曉東也曾因為反送中期間表態挺港警等親中言論，引發球迷反彈，當時台鋼雄鷹緊急取消其開球及賽後演出，改由張清芳救場。近年不少球團都會請來藝人、歌手們擔任開球嘉賓以及賽後演出，香港男星陳曉東原本9月受邀擔任台鋼雄鷹「鷹JOY」主題日嘉賓，然而他過去在反送中期間表態挺港警，親中言論引發部分球迷不滿，在網路上掀起抵制潮，要求主辦單位換人。對此，台鋼雄鷹緊急宣布取消陳曉東開球及演出活動，表示收到各界球迷的指教，為避免其他爭議繼續模糊職棒主題日的焦點，「經過內部討論後，認為原先的表演安排還有重新評估的空間，因此主動調整活動內容，取消陳曉東此次演出。」希望讓活動能夠回歸棒球本身。之後，台鋼雄鷹換上張清芳救火，讓許多粉絲感到滿意，直呼：「根本賺到」、「張清芳就是我那年代的超級巨星，台鋼這波操作，我給滿分，太愛了，謝謝台鋼」、「這一位的確是完美的藝人嘉賓。」不過據悉張清芳原本就是球團邀約人選之一，並非替補陳曉東。沒想到近日再度發生開球嘉賓臨時換人的情況，吳奇隆原本將在10/4擔任富邦悍將開球嘉賓，然而中國國慶日當天，他在天安門前手揮舞五星旗祝賀，影片曝光後立刻引起台灣輿論討論。昨日球團突發出公告，吳奇隆因「身體不適」，取消4日的開球活動，因活動異動開放球迷、粉絲退票。