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林間偶戲、森林瑜珈、在地茶席

▲活動包含山間茶席，民眾可以走入東眼山森林，在高聳杉木環抱與林業設施遺跡台車軌道相伴的自然環境中，品飲桃園大溪茶款。（圖／萬光久提供）

10月3日至4日東眼山登場

東眼山國家森林遊樂區今（3）至4日推出「回森林家・轉角遇見偶」活動，本次活動以「偶」為主題，規劃獨角偶戲、森林瑜珈、自然手作、林間茶席等體驗，邀請民眾入秋之際走入山中，放慢腳步、品茗在地茶葉、紀錄森林，同時也推出大眾運輸優惠，有台灣好行、幸福巴士等套票可。另，東眼山等13處國家森林遊樂區將在國慶連假推出門票半價優惠。農業部林業保育署新竹分署表示，今年活動由「無獨有偶工作室劇團」帶來林間偶戲，由青蛙大偶使者穿梭景觀步道，每日安排兩場演出，並設置「森林精靈」等4齣獨角偶戲。活動也安排「林間瑜珈」、「森林自然手作」包含小串燈、泰雅竹編手環、小木偶植栽等。另外，今年活動邀請春心洋行首席茶師選用大溪老茶廠在地茶葉，在林業設施遺跡-台車軌道間品茗。春心洋行行銷企劃業務部部長萬光久表示，這場茶席最特別的地方，跟其他茶館喝茶不同，是山林本身就是茶席的一部分，邀請民眾走進一座山裡「先聞山的香，再品一口茶的香」。活動期間只要活動當日購票入園，可憑門票發票折抵體驗課程部分費用，或享東眼山森林食堂單點飲品9折優惠。再者，參加「森林鏡語」解謎活動，可在遊客中心領取解謎道具，尋找微裝置藝術並拍下自己、森林與鏡中暗號，完成者兌換小禮物；第三，在園區內拍攝森林照片並打卡分享，也可至遊客中心兌換小禮物，相關優惠數量有限。「2026回森林家・轉角遇見偶」將於10月3日至4日在東眼山國家森林遊樂區。新竹分署也提醒，民眾可搭乘桃園客運台灣好行506東眼山線前往，桃園大溪總站平日有3班、假日有6班；即日起至11月22日，購買台灣好行東眼山線99元套票，即包含車費及東眼山門票。另可搭乘幸福巴士F906（三民經蝙蝠洞－東眼山），以大眾運輸方式走進森林。