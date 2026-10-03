台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，第一波東北季風降溫不太明顯，北部高溫還在30度上下，不過下周一（8日）東北季風增強，台灣真正的降溫期在下周一（5日）到下周四（8日），北部空曠地區低溫有機會下探18度。另外，彩雲颱風路徑有往東偏，遠離日本的情況，太平洋上除了跨過換日線的諾羅颱風之外，要觀察下周可能生成的小熊颱風，有機會有3颱共存的情況。
東北季風下周一有感降溫 北部下探18度
賈新興表示，東北季風主要影響新竹以北，第一波東北季風強度不強，降溫並不明顯，北部高溫還在30度左右，降溫關鍵在下周一（5日）到下周四（8日），北部高溫將降到25到26度，北部清晨、夜間低溫慢慢下探到20度上下，北部空曠地區低溫有機會下探18度，民眾早出晚歸要記得多加件薄長袖或外套。
賈新興指出，東北季風對中南部影響小，因此中南部白天高溫仍在30度以上，早晚感受微涼、日夜溫差大。下周五（9日）開始雙十國慶連假，賈新興指出，連假天氣大環境仍維持東北風，基隆北海岸、東北角和宜蘭地區偶爾有局部零星短暫雨，西半部多為多雲到晴的天氣，需留意午後短暫雨。
未來有機會3颱鼎立 對台灣皆無影響
如果在國慶假期（10月9日到11日）有規劃到日本、韓國旅遊，賈新興表示，日本九州、四國水氣較多，東京、大阪天氣較為穩定，而目前楓紅在北海道、東北山區比較明顯，東京、京都、大阪平地的楓葉，要到11月才會逐漸轉紅；韓國雙十國慶連假期間秋高氣爽，早晚微涼，只有濟州島水氣較多，楓紅預計在10月中旬到11月上旬。
彩雲颱風目前強度已增強為中度颱風，賈新興指出，彩雲北轉後朝東北東方向前進，距離日本更遠，對日本天氣影響沒有先前大。目前洋面熱帶系統除了跨界的諾羅颱風之外，下周「小熊」颱風有機會生成，不過對台灣天氣都沒有影響。
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賈新興表示，東北季風主要影響新竹以北，第一波東北季風強度不強，降溫並不明顯，北部高溫還在30度左右，降溫關鍵在下周一（5日）到下周四（8日），北部高溫將降到25到26度，北部清晨、夜間低溫慢慢下探到20度上下，北部空曠地區低溫有機會下探18度，民眾早出晚歸要記得多加件薄長袖或外套。
賈新興指出，東北季風對中南部影響小，因此中南部白天高溫仍在30度以上，早晚感受微涼、日夜溫差大。下周五（9日）開始雙十國慶連假，賈新興指出，連假天氣大環境仍維持東北風，基隆北海岸、東北角和宜蘭地區偶爾有局部零星短暫雨，西半部多為多雲到晴的天氣，需留意午後短暫雨。
如果在國慶假期（10月9日到11日）有規劃到日本、韓國旅遊，賈新興表示，日本九州、四國水氣較多，東京、大阪天氣較為穩定，而目前楓紅在北海道、東北山區比較明顯，東京、京都、大阪平地的楓葉，要到11月才會逐漸轉紅；韓國雙十國慶連假期間秋高氣爽，早晚微涼，只有濟州島水氣較多，楓紅預計在10月中旬到11月上旬。
彩雲颱風目前強度已增強為中度颱風，賈新興指出，彩雲北轉後朝東北東方向前進，距離日本更遠，對日本天氣影響沒有先前大。目前洋面熱帶系統除了跨界的諾羅颱風之外，下周「小熊」颱風有機會生成，不過對台灣天氣都沒有影響。