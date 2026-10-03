知名美食品牌「太子油飯」驚傳停業，今年3月發公告，宣布從4月開始因內部整修所以要暫停營業，直至今日已經過了半年，卻依舊公司大門深鎖、沒有復業。沒想到今（3）日傳出，太子油飯內部多數員工已經被資遣，復業日期未知。
太子油飯創立於1985年，首創並主打「油飯搭配大雞腿和2顆紅蛋」的經典喜氣組合，深耕台灣41年，是台灣「彌月油飯」禮盒文化的開創與代表品牌之一。
太子油飯早前在官網公告，因廠房設備進行更新作業，出貨至3月31日止，自4月1日起暫停對外營業，以進行內部整修。並提醒顧客把握時間安排訂購，且聲明感謝體諒與支持。
現今查詢太子油飯的臉書粉專，最後一篇貼文停留在3月12日，而位於台北市大同區重慶北路的門市鐵門拉下、大門深鎖，Google Map顯示暫停營業。
據《東森新聞》報導，詢問員工後得知，目前太子油飯復業日期仍待股東決定，現今公司只剩行政人員，多數員工已被資遣。更有民眾披露，曾在今年2月打電話詢問，當時對方表示因為工廠整修無法接單。而最新消息在太子油飯的官網、粉專目前都沒有任何新公告。
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太子油飯早前在官網公告，因廠房設備進行更新作業，出貨至3月31日止，自4月1日起暫停對外營業，以進行內部整修。並提醒顧客把握時間安排訂購，且聲明感謝體諒與支持。
據《東森新聞》報導，詢問員工後得知，目前太子油飯復業日期仍待股東決定，現今公司只剩行政人員，多數員工已被資遣。更有民眾披露，曾在今年2月打電話詢問，當時對方表示因為工廠整修無法接單。而最新消息在太子油飯的官網、粉專目前都沒有任何新公告。