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本月1日為中國國慶日，台灣出生的吳奇隆為了鞏固自己在中國粉絲中的地位，親自到了北京天安門揮五星旗，公開祝中國生日快樂，讓許多台灣粉絲紛紛看不下去。不過公開慶祝中國國慶日的藝人可不只他，曾登上《浪姐》、並且拿到節目人氣斷層第一名的日本女星美依禮芽，更是直接衝進中國駐日大使國慶宴，並發文寫下「祝中國越來越好。」美依禮芽在10月1日中國國慶日當天，在微博帳號公開自己參加中國駐日大使館所舉辦的國慶晚宴照片，「祝賀中華人民共和國成立77年，有幸參加這次國慶招待會，感謝中國駐日本大使館的邀請，很開心能見到吳大使和夫人，祝願中國越來越好。」照片公開後吸引許多中國網友留言回應，「我寶真的要紅透半邊天」、「我都沒有你那麼紅」、「小美能參加這樣的活動我也很開心」、「好棒啊我根正苗紅的寶寶」、「官方認證了可以可以。」美依禮芽（MARiA）是中國節目《乘風2023》（又譯：乘風破浪的姐姐4、簡稱：浪姐4）唯一一位日本女星，她在參加節目期間靠著中、日雙語台詞以及華麗服裝獲得好評，當時拿下第七名好成績，更獲得6900萬票數成為人氣第一名，斷崖式領先第2名1100萬的謝娜。而美依禮芽所屬團體GARNiDELiA，2023年都還有來台灣開唱，那時帶來〈極樂淨土〉、〈花海〉等名曲，嗨翻許多粉絲。不過隨著美依禮芽在中國個人發展越來越好，團體已於去年9月宣布無限期停止活動。