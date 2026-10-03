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沃旭能源8月在大彰化西北離岸風場，發生台灣首起離岸風機起火事件，昨（2）日中午再發生風機葉片損毀。沃旭能源表示，事件發生當時風機並無人員作業，安全區域內亦無船舶，確認無人傷亡。目前正與風機系統原廠西門子歌美颯共同評估現場情況，並透過攝影機持續觀測，必要時立即前往現場進行緊急應變處置。沃旭能源指出，附近海域已採取安全管制，並通報中央及地方主管機關及相關利害關係人等。同時現場安排相關工作船舶待命，必要時前往緊急應變處置。大彰化西北離岸風場所有風機都在西門子歌美颯保固期間，並由其負責風機維修，後續也會主導並負責本次事件調查，沃旭能源則全力協助相關調查工作，並以人員安全及海洋環境保護為最高優先。日前針對第一起風機起火事件，沃旭能源總裁兼全球執行長瑞斯墨・艾博（Rasmus Errboe）曾表示，初步確認過熱區域，但西門子歌美颯還在持續蒐證，必須要全部佐證之後，才可能達到最終結論。至於事故屬於單一風機還是該型號系統性問題？他回應，目前不想對於事件原因進行臆測，一切將會等到最終調查結果。