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民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」熱潮，行政院長卓榮泰昨在立法院會中秀出洋流「船員證」，引起藍營批評涉嫌違反《選罷法》。對此，沈伯洋今（3）日受訪時表示，不想在這邊上課，「拜託他們要看清楚條文，他們所引用的法條是在規範機關，我覺得他們把它搞清楚就好」。沈伯洋上午出席「鍾佩玲X沈伯洋聯合競總成立大會」，並於會前接受媒體受訪。媒體關切，卓榮泰昨在議場分享他的船員證，引起藍營批評，不過也有網友關切，卓的號碼牌到12萬多號？沈伯洋笑回，卓院長的號碼有點太後面，沒想到卓那麼晚才領船員證，不過顯然其公務非常繁忙。沈伯洋提到，關於選罷法的規定，今天重要的是鍾佩玲議員競總成立，因此不想在這邊上課，「拜託他們要看清楚條文，他們所引用的法條是在規範機關，我覺得他們把它搞清楚就好」。對於藍營質疑，李慧芝表示，卓榮泰院長在立法院議場休息時間，與個別立法委員分享私人手機的待機畫面設定，與公務事項無涉，也無違反《選罷法》相關規定。李慧芝強調，行政院一向捍衛行政中立，也尊重立法院的議事權責。當前立法院開議，更應將議事重點放在攸關國家政務推動的預算審議，包括儘速審議今年度追加預算及明年度中央政府總預算，避免再度重蹈今年度總預算審議延宕超過9個月的覆轍。