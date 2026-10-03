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U15世界盃棒球賽超級循環賽今（3）日上演台日大戰，中華隊面對衛冕軍日本隊前半段陷入苦戰，前5局遭到封鎖，雖然6、7局展開猛烈反攻，一度將落後縮小到1分差，但最終仍以4：5惜敗日本，在超級循環賽吞下第2敗。中華隊在B組預賽打出4勝1敗，只輸給美國，以分組第2晉級超級循環賽，並帶著1勝1敗進入複賽階段。昨日中華隊火力全開，以10：0提前6局扣倒地主墨西哥，收下超級循環賽重要一勝。不過今日面對衛冕軍日本，中華隊前半段攻勢受阻。日本隊2局上先馳得點，3局上再靠全壘打追加分數，4局上火力串聯單局灌進3分大局，將領先擴大到5：0。中華隊前5局未能攻下分數，直到6局下才突破日本投手壓制。張少遠在得點圈有人時敲出安打，替中華隊打回分數，接著再靠日本捕逸與金韃麓．邁布特適時安打串聯，單局猛攻3分，把比分追成3：5，重新點燃反撲希望。這個半局也展現中華隊韌性，即使前面被日本壓制，後段仍能靠安打、跑壘與把握對手失誤製造壓力。7局下中華隊再度發動攻勢，開局連續敲出2支安打，讓日本隊面臨壓力。中華隊隨後靠著日本暴投再追回1分，將比數逼近到4：5。可惜後續攻勢未能延續，中華隊最終沒能送回追平分，以1分之差惜敗日本。中華隊今日輸給日本後，在超級循環賽吞下第2敗，晉級冠軍戰之路增添變數。由於超級循環賽戰績會直接影響最終排名，中華隊接下來不僅要力拚剩餘賽事，也得觀察其他競爭對手戰績變化。