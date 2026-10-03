「2026新竹市購物節」正式開跑將至12月31日，即日起只要於符合活動資格的店家消費並登錄發票或收據，就有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro。另外，桃園則有2026桃園購物節「桃金計畫」，能抽千萬現金與豪華名車等大獎。嘉義市購物節則是週週抽萬元現金與電動機車，壓軸大獎為市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車與百萬現金。
新竹市府表示，今年購物節針對不同消費通路推出抽獎序號加碼機制，鼓勵民眾走進商圈、市場、特色店家及旅宿業消費。活動期間，於合法設立於新竹市的店家消費，單筆發票金額滿200元，一般店家可獲1組抽獎序號（單筆上限300組）；特約店家享2倍序號（單筆上限600組）；旅宿業更享5倍序號（單筆上限600組）。此外，於免開統一發票的收據特約店家單筆消費滿100元，即可獲2組序號（每日上限20組）。
🟡2026新竹購物節：
活動期間： 即日起至 2026 年12月31日。
活動內容：於符合活動資格的店家消費滿200元（免開統一發票店家則是100元）並登錄發票或收據，就可參加抽獎。
活動亮點： 有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro等。
官網：新竹購物節
活動參與方式：
今年購物節提供多元登錄方式，無論紙本發票、電子發票或雲端發票，皆可透過活動網站完成登錄；使用雲端發票還可綁定載具，一鍵匯入消費資料。至於免開統一發票的收據特約店家，民眾只要於消費當日掃描店家專屬QR Code，輸入消費金額即可完成登錄。
🟡2026桃園購物節「桃金計畫」：
活動期間： 即日起至 2026 年 10 月 31 日。
活動內容：於桃園市合法店家消費滿100元起，透過「桃園市市民卡 APP」登錄發票取得抽獎序號。
活動亮點： 總價值2000萬元現金及大獎，包含天天桃金抽（現金1萬元）、週週採金抽及月月抽等。
官網：桃園購物節
活動參與方式：
⏹︎全城淘金熱：發票登錄活動
1、於活動期間內，自然人在登記營業地點於桃園市區域範圍內任一合法設立店家(包含商業登記、公司登記及稅籍登記在桃園)消費並取得統一發票，即可至桃園市市民卡APP註冊成為會員，登錄相關發票資料，完成後即可取得抽獎序號。
2、單筆發票金額滿100元，即可得到1組抽獎序號。
3、前往2026桃園購物節特約店家消費，單筆發票消費金額滿100元，即可獲得2倍抽獎序號。
⏹︎桃金採礦站：指定店家消費集章活動
1、本項活動指定店家分為三大主題：觀光工廠、桃金好禮好店、商圈/市場(店家名單詳見2026桃園購物節活動官網)
2、集章方式如下：
(1) 在指定觀光工廠內消費滿100元，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，將可兌換1組抽獎序號。
(2) 在指定店家消費滿100元(桃園好禮好店/商圈/市場等)，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，即可獲得1點，集滿3個點數，將可兌換1組抽獎序號。
🟡2026嘉義購物節：
活動時間：2026年7月1日至10月11日（發票登錄至10月13日止）
活動內容：加入嘉義市購物節Facebook粉絲專頁或透過LINE官方帳號（ID: @wubuywubobi）登錄發票。消費滿500元獲得1次抽獎機會，消費1元累積1積分。
活動亮點：週週抽萬元現金、電動機車等好禮，壓軸再抽市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車與百萬現金。
住宿加碼：入住嘉義市特約旅宿，直接送600元嘉遊金電子券。
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活動期間： 即日起至 2026 年12月31日。
活動內容：於符合活動資格的店家消費滿200元（免開統一發票店家則是100元）並登錄發票或收據，就可參加抽獎。
活動亮點： 有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro等。
官網：新竹購物節
活動參與方式：
今年購物節提供多元登錄方式，無論紙本發票、電子發票或雲端發票，皆可透過活動網站完成登錄；使用雲端發票還可綁定載具，一鍵匯入消費資料。至於免開統一發票的收據特約店家，民眾只要於消費當日掃描店家專屬QR Code，輸入消費金額即可完成登錄。
🟡2026桃園購物節「桃金計畫」：
活動期間： 即日起至 2026 年 10 月 31 日。
活動內容：於桃園市合法店家消費滿100元起，透過「桃園市市民卡 APP」登錄發票取得抽獎序號。
活動亮點： 總價值2000萬元現金及大獎，包含天天桃金抽（現金1萬元）、週週採金抽及月月抽等。
官網：桃園購物節
活動參與方式：
⏹︎全城淘金熱：發票登錄活動
1、於活動期間內，自然人在登記營業地點於桃園市區域範圍內任一合法設立店家(包含商業登記、公司登記及稅籍登記在桃園)消費並取得統一發票，即可至桃園市市民卡APP註冊成為會員，登錄相關發票資料，完成後即可取得抽獎序號。
2、單筆發票金額滿100元，即可得到1組抽獎序號。
3、前往2026桃園購物節特約店家消費，單筆發票消費金額滿100元，即可獲得2倍抽獎序號。
⏹︎桃金採礦站：指定店家消費集章活動
1、本項活動指定店家分為三大主題：觀光工廠、桃金好禮好店、商圈/市場(店家名單詳見2026桃園購物節活動官網)
2、集章方式如下：
(1) 在指定觀光工廠內消費滿100元，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，將可兌換1組抽獎序號。
(2) 在指定店家消費滿100元(桃園好禮好店/商圈/市場等)，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，即可獲得1點，集滿3個點數，將可兌換1組抽獎序號。
活動時間：2026年7月1日至10月11日（發票登錄至10月13日止）
活動內容：加入嘉義市購物節Facebook粉絲專頁或透過LINE官方帳號（ID: @wubuywubobi）登錄發票。消費滿500元獲得1次抽獎機會，消費1元累積1積分。
活動亮點：週週抽萬元現金、電動機車等好禮，壓軸再抽市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車與百萬現金。
住宿加碼：入住嘉義市特約旅宿，直接送600元嘉遊金電子券。