「2026新竹市購物節」正式開跑將至12月31日，即日起只要於符合活動資格的店家消費並登錄發票或收據，就有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro。另外，桃園則有2026桃園購物節「桃金計畫」，能抽千萬現金與豪華名車等大獎。嘉義市購物節則是週週抽萬元現金與電動機車，壓軸大獎為市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車與百萬現金。

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新竹市府表示，今年購物節針對不同消費通路推出抽獎序號加碼機制，鼓勵民眾走進商圈、市場、特色店家及旅宿業消費。活動期間，於合法設立於新竹市的店家消費，單筆發票金額滿200元，一般店家可獲1組抽獎序號（單筆上限300組）；特約店家享2倍序號（單筆上限600組）；旅宿業更享5倍序號（單筆上限600組）。此外，於免開統一發票的收據特約店家單筆消費滿100元，即可獲2組序號（每日上限20組）。

▲2026新竹購物節已正式開跑（圖／新竹市府提供）
▲2026新竹購物節已正式開跑（圖／新竹市府提供）
🟡2026新竹購物節：

活動期間： 即日起至 2026 年12月31日。

活動內容：於符合活動資格的店家消費滿200元（免開統一發票店家則是100元）並登錄發票或收據，就可參加抽獎。

活動亮點： 有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro等。

官網：新竹購物節

活動參與方式：

今年購物節提供多元登錄方式，無論紙本發票、電子發票或雲端發票，皆可透過活動網站完成登錄；使用雲端發票還可綁定載具，一鍵匯入消費資料。至於免開統一發票的收據特約店家，民眾只要於消費當日掃描店家專屬QR Code，輸入消費金額即可完成登錄。


🟡2026桃園購物節「桃金計畫」

活動期間： 即日起至 2026 年 10 月 31 日。

活動內容：於桃園市合法店家消費滿100元起，透過「桃園市市民卡 APP」登錄發票取得抽獎序號。

活動亮點： 總價值2000萬元現金及大獎，包含天天桃金抽（現金1萬元）、週週採金抽及月月抽等。

官網桃園購物節

活動參與方式：

⏹︎全城淘金熱：發票登錄活動

1、於活動期間內，自然人在登記營業地點於桃園市區域範圍內任一合法設立店家(包含商業登記、公司登記及稅籍登記在桃園)消費並取得統一發票，即可至桃園市市民卡APP註冊成為會員，登錄相關發票資料，完成後即可取得抽獎序號。

2、單筆發票金額滿100元，即可得到1組抽獎序號。

3、前往2026桃園購物節特約店家消費，單筆發票消費金額滿100元，即可獲得2倍抽獎序號。

⏹︎桃金採礦站：指定店家消費集章活動

1、本項活動指定店家分為三大主題：觀光工廠、桃金好禮好店、商圈/市場(店家名單詳見2026桃園購物節活動官網)

2、集章方式如下：
(1) 在指定觀光工廠內消費滿100元，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，將可兌換1組抽獎序號。
(2) 在指定店家消費滿100元(桃園好禮好店/商圈/市場等)，以桃園市市民卡APP集章系統，進行QR-Code掃描，即可獲得1點，集滿3個點數，將可兌換1組抽獎序號。

▲桃園購物節標榜天天抽萬元現金（圖／桃園市府提供）
▲桃園購物節標榜天天抽萬元現金（圖／桃園市府提供）
🟡2026嘉義購物節：

活動時間：2026年7月1日至10月11日（發票登錄至10月13日止）

活動內容：加入嘉義市購物節Facebook粉絲專頁或透過LINE官方帳號（ID: @wubuywubobi）登錄發票。消費滿500元獲得1次抽獎機會，消費1元累積1積分。

活動亮點：週週抽萬元現金、電動機車等好禮，壓軸再抽市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車與百萬現金。

住宿加碼：入住嘉義市特約旅宿，直接送600元嘉遊金電子券。

▲嘉義市購物節週週抽萬元現金與電動機車，壓軸大獎為市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車。（圖／嘉義市府提供）
▲嘉義市購物節週週抽萬元現金與電動機車，壓軸大獎為市價139.9萬元的 VOLVO EX30 純電車。（圖／嘉義市府提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。