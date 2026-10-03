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▲佐佐木朗希季後賽預計轉任牛棚，甚至可能擔任道奇關門人選。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇即將在國聯分區系列賽迎戰亞特蘭大勇士，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會談到季後賽牛棚安排時透露，道奇不一定會固定第9局終結者，雖然左投史考特（Tanner Scott）目前是最容易被想像成關門人選的投手，但佐佐木朗希、迪亞茲（Edwin Díaz）、菲利普斯（Evan Phillips）也都有可能依照比賽狀況負責收尾。道奇原本本季預計由3年6900萬美元加盟的迪亞茲擔任守護神，但他受到傷勢與狀態不穩影響，整季未能固定扛下終結者角色，反而由左投史考特補上重要後段任務，例行賽拿下25次救援成功。被問到季後賽是否會固定第9局投手時，羅伯斯表示：「還不知道。」不過他也坦言，目前最容易想像站上最後一局投手丘的人選，仍是史考特。只是羅伯斯也強調，道奇會依照對手打線與局面做機動安排。如果8局出現對方最關鍵的打線段落，而史考特是當下最佳選擇，道奇也可能提前把他推上場，而不是硬留到第9局。若史考特提前在8局登板，第9局就可能由其他牛棚投手接手。羅伯斯點名菲利普斯、佐佐木朗希與迪亞茲都可能成為關門選項，並表示即使由這些投手負責收尾，他也不會感到不安。佐佐木本季原本以先發身份出發，但季後賽預計將轉往牛棚待命。這樣的安排讓道奇後段多了一張高球速王牌，也讓羅伯斯能在短期決戰中更彈性使用他的火球與三振能力。道奇先發輪值星光熠熠，史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸與史奈爾（Blake Snell）都具備壓制力，但季後賽能否走遠，牛棚仍是最大變數之一。短期系列賽中，先發投手即使壓住前6局，只要第7局之後出現失分，戰局很可能瞬間翻轉。這也是羅伯斯不願提早鎖死終結者的原因。面對勇士這種長打能力強、關鍵分把握度高的球隊，道奇必須把最強牛棚投手用在最關鍵的時刻，而不是單純依照例行賽安排關門人選，因此佐佐木朗希、迪亞茲與菲利普斯都可能在不同情境下負責關門。