杜拜航空劫機事件，涉案副機師身分及過往經歷曝光。《CNN》引述知情人士及以色列官員透露，涉案者為阿曼籍飛行員哈馬米（Hamam al-Hammami），在疑似屬於他的社群網站上，曾出現蓋達組織（al Qaeda）前領袖札瓦赫里（Ayman al-Zawahiri）、2009年自殺炸彈攻擊主嫌巴拉威（Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi）的照片。
社群帳號留下極端人物圖像
根據《CNN》報導，同樣名為Hamam al-Hammami的LinkedIn、IG頁面顯示，他曾在阿曼航空工作7年，2025年2月離職，之後加入摩洛哥皇家航空，並於2026年1月離職。該頁面並未提及杜拜航空，1位消息人士證實，該帳號屬於杜拜航空事件涉案的副機師。
《CNN》提到，疑似哈馬米的社群帳號，在9/30客機事件發生後，曾發布2則貼文，之後帳號便遭刪除，已聯繫LinkedIn、Meta尋求置評。
一段影片疑似在波音737 MAX客機駕駛艙內拍攝，畫面可看到以色列航空（El Al）、另一家以色列航企「Arkia」的飛機。
影片最後出現札瓦赫里及巴拉威的照片。札瓦赫里曾在賓拉登（Osama Bin Laden）死後接任蓋達組織領袖；巴拉威則在2009年阿富汗發動自殺炸彈攻擊，造成多人死亡，包括7名美國中央情報局人員及承包商。
另一則貼文則出現AI生成圖像，將伊斯蘭教三大聖地麥加、麥地那及耶路撒冷連結在一起，背景詩句談及拒絕屈辱、不畏死亡及捍衛尊嚴。
不過，《CNN》指出，目前無法確認這些貼文究竟是哈馬米本人發布，還是預先排程發布。
過往貼文流露厭女傾向
《CNN》分析哈馬米已遭刪除的X帳號後指出，他過去的貼文內容顯示出強烈的宗教及性別觀念。
《CNN》整理約3000則、發布於2021年至2022年間的貼文，發現哈馬米曾談及替自己尋找妻子的條件，包括要求女方戴上面紗，婚後也必須停止工作；他還曾批評男女共同工作的環境，認為女性在這類職場容易受到「腐化」及操弄。
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根據《CNN》報導，同樣名為Hamam al-Hammami的LinkedIn、IG頁面顯示，他曾在阿曼航空工作7年，2025年2月離職，之後加入摩洛哥皇家航空，並於2026年1月離職。該頁面並未提及杜拜航空，1位消息人士證實，該帳號屬於杜拜航空事件涉案的副機師。
《CNN》提到，疑似哈馬米的社群帳號，在9/30客機事件發生後，曾發布2則貼文，之後帳號便遭刪除，已聯繫LinkedIn、Meta尋求置評。
一段影片疑似在波音737 MAX客機駕駛艙內拍攝，畫面可看到以色列航空（El Al）、另一家以色列航企「Arkia」的飛機。
影片最後出現札瓦赫里及巴拉威的照片。札瓦赫里曾在賓拉登（Osama Bin Laden）死後接任蓋達組織領袖；巴拉威則在2009年阿富汗發動自殺炸彈攻擊，造成多人死亡，包括7名美國中央情報局人員及承包商。
另一則貼文則出現AI生成圖像，將伊斯蘭教三大聖地麥加、麥地那及耶路撒冷連結在一起，背景詩句談及拒絕屈辱、不畏死亡及捍衛尊嚴。
不過，《CNN》指出，目前無法確認這些貼文究竟是哈馬米本人發布，還是預先排程發布。
過往貼文流露厭女傾向
《CNN》分析哈馬米已遭刪除的X帳號後指出，他過去的貼文內容顯示出強烈的宗教及性別觀念。
《CNN》整理約3000則、發布於2021年至2022年間的貼文，發現哈馬米曾談及替自己尋找妻子的條件，包括要求女方戴上面紗，婚後也必須停止工作；他還曾批評男女共同工作的環境，認為女性在這類職場容易受到「腐化」及操弄。