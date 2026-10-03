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台股市值大增 5000億美元投資不再可怕

聯發科、台泥、華邦電等走向國際

台股昨（2）日收盤48476點、寫下收盤新高。美國總統川普在《時代雜誌》中也提到，台灣偉大晶片公司將在美投資5000億美元。財信傳媒董事長謝金河表示，台股市值變大，很多企業也跟著轉大人。以前大家看到這個數字可能會嚇到不知所措，但現在已不那麼害怕，這個底氣是台灣的企業市值大增，格局變大了。謝金河在臉書貼文指出，「台灣的企業正走向世界舞台」，台股市值首度推進到170兆台幣（約5.3兆美元），已是全球第四大股市；這也是證交所董事長林修銘說的「台灣終於坐上主桌」。台積電市值現在是全球第六大企業、市值超過2兆美元。謝金河說，台積電今年上半年淨利1.279兆台幣，全年可能達到3兆台幣。對比今年Amazon資本支出2200億美元、Google2050億美元、微軟1900億美元、Meta1445億美元來看，台積電的5000億美元，如果扣除已經投資的2650億美元，其實也沒有那麼可怕。他強調，「投資建廠不能隨便喊喊，最後仍待台積電衡量市場供需謹慎評估」。不只台積電，謝金河也點名聯發科。「過去聯發科只是高通的一個不起眼競爭者，如今聯發科已經拉開領先高通的差距」，這次輝達全資以35億美元拿下聯發科的可轉債，是聯發科走向世界重要的一步！他看好聯發科可能超越阿里巴巴並指出，十幾年前創辦人馬雲不可一世，現在回頭看，聯發科快要追上阿里巴巴了！謝金河也提到，最近台泥併購烏克蘭水泥公司、華邦電斥資11.2億美元買下英飛凌Nor Flash廠、Amazon拿出15.89億台幣參加金像電私募。他說，「愈來愈多的國際企業來台灣鎖產能，台灣兆元級，乘風破浪的企業會愈來愈多！」