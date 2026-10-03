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▲李灝宇明年最大課題仍是守備，若二、三壘穩定度提升，有望爭取更多先發機會。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎本季無緣季後賽，進入休季後，球團首要課題將是整理明年核心陣容。老虎媒體《Bless You Boys》近日撰文盤點球隊內野布局，其中特別點名23歲台灣好手李灝宇，認為他經過今年大聯盟菜鳥球季洗禮後，幾乎已經確保明年會從大聯盟開季，更有機會搶下先發三壘手的位置。《Bless You Boys》在文章中稱李灝宇為「台灣虎」（Taiwan Tiger），並笑稱「請容許我們這樣稱呼他，我們還在想更好的稱呼。」這也反映出李灝宇本季在老虎球迷圈逐漸打出辨識度，不再只是曇花一現的新秀。李灝宇今年因球隊傷兵潮提前升上大聯盟，初期一度經歷適應撞牆，也曾被下放。不過美媒指出，隨著球迷更了解李灝宇火爆、極度好勝的性格，可以想像他對被下放相當不滿，但可貴的是，他把這段經驗記在心裡，重返大聯盟後不只技術面調整，心理層面也變得更準備好。真正讓老虎有信心把李灝宇放進明年藍圖的，是他被叫回大聯盟後的穩定輸出。根據《Bless You Boys》整理，李灝宇6月剩餘賽程繳出151的wRC+，7月也有132，8月、9月則分別維持在118與113。wRC+以100為聯盟平均，代表李灝宇重返大聯盟後連續4個月打擊產值都高於平均。美媒也坦言，6、7月的爆發多少有些運氣成分，但更重要的是，他在球季最後2個月仍能維持水準，顯示他正在逐漸適應大聯盟投手。李灝宇下半季平均擊球初速來到91.1英里，且多次在關鍵時刻建功，對一名23歲菜鳥來說，這些都是非常正面的訊號。進階數據方面，李灝宇本季三振率23.9%、保送率8.2%，大致都在聯盟平均範圍。雖然揮空率偏高，但這些數字也包含他季初剛升上大聯盟、尚未完全適應的階段。不過美媒也提醒，李灝宇本季實際加權上壘率為.325，預期加權上壘率則是.302，代表他的成績未來可能面臨些微校正回歸。但以一名23歲新秀來看，這已經是相當出色的起點。《Bless You Boys》認為，李灝宇仍有機會繼續進步，尤其若能降低三振、增加拉打能力，就有機會從「具備平均長打能力的年輕打者」，進一步成為真正有威脅性的強打。相較於打擊，守備仍是李灝宇明年要面對的最大考題。《Bless You Boys》筆者提到，過去在老虎農場體系看過李灝宇許多比賽，因此對他今年在二壘、三壘出現掙扎感到有些意外。文章指出，李灝宇本來就不是頂級防守者，但本季出現的一些失誤類型，在小聯盟時期並不常見。美媒認為，他的傳球手感確實不算最柔軟，不過隨著時間與經驗累積，李灝宇在二、三壘的守備評價仍有機會逐漸接近平均水準。《Bless You Boys》最後給出明確判斷，李灝宇或許還不是明年可以先發155場的球員，但也絕不是單純只能針對左投或右投上場的工具型打者。李灝宇已經打出一定的角色定位。除非春訓出現災難性表現，否則他很可能會進入老虎明年開幕戰名單，甚至有不少時間擔任先發三壘手。不過老虎內野布局仍要看其他年輕球員進度，包括農場大物麥克斯安德森（Max Anderson）是否準備好鎮守二壘，以及約翰佩克（John Peck）的打擊能否成長到足以站穩游擊。