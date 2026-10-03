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彰化人撐起台中南屯店3成業績！花壇傳好市多進駐

根據彰化縣府表示，彰化人口數逾120萬，是六都以外第一大縣，消費能力高，該店百億營業額約3成就是彰化人貢獻。

▲好市多台中南屯店是「世界店王」，吸引彰化、南投等周邊縣市民眾到此消費。（圖／翻攝Google地圖）

縣府證實好市多真的問過！揭破局內幕：展店門檻太高

但好市多開設分店的門檻相當高，由於新分店都設有加油站，因此土地面積要求占地1萬坪以上，甚至還要求四面臨路、靠近市區，地目也必須是商業區或產業專用區，還不能離台中南屯店太近。

▲彰化縣府提到好市多分店設立門檻高，不只土地面積要求占地1萬坪以上，甚至還要四面臨路、靠近市區，地目須是商業區或產業專用區，且不能離台中南屯店太近。（圖／記者陳明中攝）

美式賣場好市多（Costco）在台灣有14家分店，並在六都皆設立門市，然而彰化是六都外第一大縣，人口數高達120萬人，但當地卻不見好市多蹤影。不過近期傳出好市多有意進駐彰化花壇，甚至有參選人提到，讓當地民眾相當期待。，讓縣府根本難以找到適合地點。好市多台中市南屯店單店營收長期居全球好市多之冠，甚至曾吸引美國總公司高層親自來台巡店。據了解，台中南屯店業績如此好，背後原因與其位於交通樞紐有關，不只服務台中本地居民，更吸引彰化等鄰近縣市民眾消費，多年來，屢傳好市多將來彰化展店消息，先後曾傳出員林、彰化及和美等地區，但僅僅是傳聞，沒有實際消息。不過隨著年底九合一選舉日將近，有參選人直接拋出「Costco進駐花壇」的說法，讓好市多是否進駐彰化一事再度引發討論。針對外界傳出彰化花壇將開設好市多一事，彰化縣政府經濟暨綠能開發處出面表示，證實確實有顧問公司曾徵詢花壇鄉一筆土地，不過進一步了解後，發現該塊土地包括公園與工廠用地，產權相當複雜，需透過都市計畫變更等程序，且周邊交通較不符合要求，因此顧問公司評估後，並未有新消息傳出。彰化縣政府經濟暨綠能開發處提到，好市多曾多次尋求縣府協助，希望能提供適合的土地展店，種種條件限制下，讓彰化縣政府難以找到適合土地。儘管好市多分店選擇地點門檻高，但經綠處仍張開雙手歡迎，積極希望好市多來彰化開店，也歡迎縣內提供符合需求條件的土地，未來可考慮在彰化交流道特定區都市計畫產業專區規畫適當土地。