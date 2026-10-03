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廣播節目主持人王淺秋預告邀到民進黨台北市長參選人沈伯洋專訪，並大讚對方「上節目不用給題綱」，這是過去立法院長韓國瑜的風格。對此，沈伯洋今（3）日受訪時表示，資深媒體人對這些問題要怎麼問，一定有更多了解；他也笑稱，他遠遠比不上韓的機智跟幽默，因此韓流跟洋流，是不太一樣的一個流派。沈伯洋上午出席「鍾佩玲X沈伯洋聯合競總成立大會」，並於會前接受媒體受訪。媒體詢問，怎麼看王淺秋稱沈伯洋不需要提綱，將與民眾蒐題，會不會擔心遇到針對性題目？沈伯洋回應，不會，他們現在每天都在回答市民的問題，資深媒體人對這些問題要怎麼問，一定有更多了解；他說，相信佩玲議員這邊，對此一定更理解，「有資深的媒體人，匯整大家的意見來問我問題，我自然是非常地開心」。媒體追問，如何看待外界解讀「洋流」是在複製當年的「韓流」？沈伯洋說，韓院長的機智跟幽默他遠遠比不上，所以韓流跟洋流，是兩個非常獨立、也不太一樣的一個流派。沈伯洋提到，洋流的特色是涓滴成形，洋流不是屬於他，洋流是屬於整個台灣，大家現在對於一些治理方式的改變、對於一些選舉文化的想法，就像他們經常回答市民的問題，讓大家覺得一種新的政治文化、新的治理方式，大家一些想望慢慢匯流起來而成，它是不太一樣的運動，「但我們很尊重大家想要把它跟歷史上的一些事情來做比較」。