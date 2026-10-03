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2026愛知名古屋亞運女子壘球銅牌戰今（3）日登場，中華隊打線徹底爆發，前2局就攻下12分，包括林鳳珍、陳家宜、葉貴萍先後開轟，全場敲出13支安打，最終以12比2、4局提前「扣倒」菲律賓，連續兩屆亞運收下銅牌。中華隊開賽就展現強烈企圖心。首局下葉貴萍率先敲安上壘，林鳳珍隨即轟出左中外野2分砲，替中華隊先馳得點。攻勢並未因此停下，沈嘉玟接著擊出二壘安打，姜婷恩、林志霙再連續敲安送回分數，中華隊首局就灌進4分，取得4比0領先，也早早把比賽節奏掌握在手中。2局下中華隊火力更加猛烈，劉瑄率先掃出右中外野三壘安打，沈嘉玟適時安打送回跑者，李思詩獲得保送後，陳家宜逮中機會轟出右中外野3分砲，一棒將領先差距擴大。中華隊攻勢還沒結束，姜婷恩、林志霙接連敲安，葉貴萍隨後再補上一發右中外野3分全壘打。中華隊單局狂灌8分，前2局打完已經取得12比0大幅領先，幾乎提前鎖定勝局。菲律賓直到3局上才突破中華隊投手壓制，哈穆德（Nicole Hammoude）轟出2分全壘打追回分數。中華隊隨後換上杜雅婷接替柯夏愛投球，成功止住失分危機。杜雅婷4局上續投也穩住局面，沒有讓菲律賓延續反攻氣勢，最終中華隊以12比2提前結束比賽，強勢收下銅牌。中華女壘本屆受到連日陰雨與賽程延誤影響，備戰節奏並不輕鬆，但仍一路挺進獎牌戰。值得一提的是，上屆杭州亞運銅牌戰，中華隊對手同樣是菲律賓，當時中華隊成功奪銅；本屆兩隊再度在銅牌戰交手，中華隊又以強大火力完成勝利。這場比賽中華隊靠著林鳳珍、陳家宜、葉貴萍3發全壘打，加上全場13支安打壓制菲律賓，連續兩屆亞運站上頒獎台，也替本屆女壘賽事畫下漂亮句點。