改編自真造圭伍同名漫畫的電視動畫《平屋慢生活》，確定於2027年1月在日本開播，官方近日公開全新主視覺及預告影片，29歲自由打工族「生田弘人」將由《咒術迴戰》伏黑惠聲優内田雄馬配音，18歲表妹「小林夏美」則由髙橋茉優聲演。動畫畫面也延續原作舒服、樸實的筆觸，把東京平屋裡悠閒又有點迷惘的日常搬上螢幕。
《平屋慢生活》2027年1月開播！29歲打工族意外獲得一棟房
《平屋慢生活》故事主角生田弘人29歲，沒有固定工作、沒有女友，對未來似乎也沒有太多焦慮，是個隨遇而安的自由打工族。因為個性善良，他與住在附近的婆婆和田花枝成為好友，甚至意外獲得對方免費送給他的一棟獨棟平屋。
不久後，從山形來到東京念美術大學的18歲表妹小林夏美也搬進平屋，兩人就此展開同居生活。作品沒有轟轟烈烈的冒險，而是以東京阿佐谷、高圓寺等街區為舞台，描寫工作、人際關係、未來方向等生活中的煩惱，以及人與人相處時那些看似不起眼、卻能讓心情稍微輕鬆一點的小事。
《咒術迴戰》内田雄馬聲演弘人 最新PV角色開口了
本次官方同步公開主要聲優陣容，生田弘人由曾為《咒術迴戰》伏黑惠、《藍色監獄》御影玲王等角色配音的内田雄馬聲演；小林夏美由髙橋茉優配音，和田花枝則由愛河里花子擔任。最新預告也是角色配音首度公開，可以看到弘人與婆婆相處、夏美來到東京，以及阿佐谷街頭的日常風景。
《平屋慢生活》動畫由 Production +h. 製作，該公司過去曾打造《DDDD 惡魔的破壞》，本作由末澤慧擔任導演、劇本統籌及編劇，《福星小子》等作品的淺野直之負責角色設計，西村美香擔任美術監督、澤田かおり負責音樂。從目前公開的影像來看，人物線條與生活感十足的背景，都保留了原作悠閒、溫暖的氣氛。
漫畫得獎無數、還拍過日劇 《平屋慢生活》人氣一路延燒
《平屋慢生活》由真造圭伍創作，自2021年起於小學館《週刊Big Comic Spirits》連載，曾拿下 Bros Comic Award 2021大賞、2022年漫畫大賞第3名，也曾入圍第27屆手塚治虫文化獎漫畫大獎，並獲得義大利 Lucca Comics & Games 2024最佳連載漫畫獎，在日本以外同樣受到關注。
作品在動畫推出前就已經真人化，2025年由NHK改編成日劇，岡山天音飾演弘人、森七菜飾演夏美；如今再推出電視動畫版，將以不同形式重現這棟平屋裡的慢生活。電視動畫《平屋慢生活》預計2027年1月起於日本NHK綜合台播出。
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《平屋慢生活》故事主角生田弘人29歲，沒有固定工作、沒有女友，對未來似乎也沒有太多焦慮，是個隨遇而安的自由打工族。因為個性善良，他與住在附近的婆婆和田花枝成為好友，甚至意外獲得對方免費送給他的一棟獨棟平屋。
不久後，從山形來到東京念美術大學的18歲表妹小林夏美也搬進平屋，兩人就此展開同居生活。作品沒有轟轟烈烈的冒險，而是以東京阿佐谷、高圓寺等街區為舞台，描寫工作、人際關係、未來方向等生活中的煩惱，以及人與人相處時那些看似不起眼、卻能讓心情稍微輕鬆一點的小事。
本次官方同步公開主要聲優陣容，生田弘人由曾為《咒術迴戰》伏黑惠、《藍色監獄》御影玲王等角色配音的内田雄馬聲演；小林夏美由髙橋茉優配音，和田花枝則由愛河里花子擔任。最新預告也是角色配音首度公開，可以看到弘人與婆婆相處、夏美來到東京，以及阿佐谷街頭的日常風景。
《平屋慢生活》動畫由 Production +h. 製作，該公司過去曾打造《DDDD 惡魔的破壞》，本作由末澤慧擔任導演、劇本統籌及編劇，《福星小子》等作品的淺野直之負責角色設計，西村美香擔任美術監督、澤田かおり負責音樂。從目前公開的影像來看，人物線條與生活感十足的背景，都保留了原作悠閒、溫暖的氣氛。
《平屋慢生活》由真造圭伍創作，自2021年起於小學館《週刊Big Comic Spirits》連載，曾拿下 Bros Comic Award 2021大賞、2022年漫畫大賞第3名，也曾入圍第27屆手塚治虫文化獎漫畫大獎，並獲得義大利 Lucca Comics & Games 2024最佳連載漫畫獎，在日本以外同樣受到關注。
作品在動畫推出前就已經真人化，2025年由NHK改編成日劇，岡山天音飾演弘人、森七菜飾演夏美；如今再推出電視動畫版，將以不同形式重現這棟平屋裡的慢生活。電視動畫《平屋慢生活》預計2027年1月起於日本NHK綜合台播出。