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味全龍啦啦隊「小龍女」成員佩霓除了表演也愛看球，只要有空就會自費跑到澄清湖、亞太等南部球場，跟球迷一起替味全龍加油，沒想到這份熱情竟換來一封私訊，有球迷不滿她「野生」進場時沒有全程站著跳應援，直接嗆：「如果只是坐著不跳，希望你不要再來了。」讓佩霓看完相當難過，忍不住發長文解釋，自己放假進場就是一名單純想看球的球迷，「我是真的因為想跟大家一起幫味全龍加油，才決定用放假時間進場看球的」。佩霓表示，她完全理解南部龍迷平時較少看到小龍女，因此只要有空都很願意到客場陪大家，但「野生進場」畢竟不是工作時間，她在座位上一樣會投入比賽、大聲吶喊，只是沒有整場站起來跳。除了擔心擋到後方想專心看球的觀眾，她也希望大家能把注意力放在場上的龍將與比賽本身，因此通常到了局間曲、出局歌才會轉身對著球迷跳，嗆司曲則一定站起來應援，強調這並非差別待遇。沒想到仍有球迷私訊要求她「如果只是坐著不跳，希望你不要再來了」，讓佩霓坦言「其實心裡滿難過的」，因為自己正是想陪大家替味全龍加油，才會犧牲休假時間進場。她也喊話，希望下次在客場碰面時，彼此都能用最純粹的心情看球，「一起在觀眾席為味全龍加油。」事件曝光後，也釣出多名啦啦隊成員聲援，同為小龍女的群群直接替她抱不平：「拜託……我們是來看球的不是來上班的！」前小龍女小珍奶也分享，自己過去全台「野生」看球時，基本上根本不會站起來跳，「說真的我只是去看球，是球迷！」大多數時間就是吃東西或跟著吶喊，更反問從什麼時候開始，啦啦隊女孩休假進場還得跳應援竟變成一種義務，直言：「畢竟就是下班時間，不用跟任何人交代。」應援團成員兆亨也力挺，認為女孩願意無償到客場陪球隊已經是一份心意，「有空的話繼續來陪我們，然後做自己就好」。不少球迷看完同樣替佩霓抱屈，PTT上有人直呼「管太寬了吧」、「人家就下班時間，不應援也要被罵」，也有人一眼看穿整件事就是「被情勒」，認為啦啦隊女孩休假進場，本來就有權決定自己要不要跳，不能因為平時站在應援舞台上，連下班看場球都得自動切回工作模式。佩霓是在2025年1月正式加入味全龍啦啦隊小龍女，當時收到正式入選通知時，除了驚喜，第一個念頭卻是「我可以勝任這個身分嗎？」甚至為自己的能力擔心超過一個月，最後決定放下焦慮、全力迎接新身分。她選擇90號作為背號也別具意義，因為初選時是180號、決賽則抽到90號，2次號碼都是90的倍數，讓她相信「90」能帶給自己勇氣與力量。因為收到了一封私訊，所以想跟大家聊聊其實我完全懂南部龍迷的辛苦，我一直都有放在心上。所以只要我有空，真的都很想去澄清湖或亞太看球、跟大家一起應援。但我也想跟大家說說我的感受～ 當我野生進場的時候，那一刻我就是一個單純想看球、想幫味全龍加油的球迷。在座位上我一樣很投入比賽、很大聲地喊應援，相信野生時在我附近的每個人都能感受的到。沒有整場站起來跳，一部分是因為我如果一直站著跳，擔心會擋到後面想要專心看球的球迷，也是希望大家可以把注意力放在場上的龍將和比賽本身。所以我才選擇在局間曲跟出局歌的時候，轉過去對著大家跳，這真的不是差別待遇… 嗆司曲更不用說 我一定都是站起來跳的 我不跳還不習慣🥹看到有人跟我說「如果只是坐著不跳，希望你不要再來了」，其實心裡滿難過的……因為我是真的因為想跟大家一起幫味全龍加油，才決定用放假時間進場看球的。希望下次在客場遇到的時候， 我們都可以用最純粹的心情， 一起在觀眾席為味全龍加油 🐲❤️ 我們台灣大賽見🔥