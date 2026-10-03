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▲央視新聞公布2026國慶特別節目陣容，陳妍希、張晨光都在名單內，陳妍希（如圖）人在北京錄製央視國慶ID，影片中稱中國是「祖國」。（圖／翻攝自央視新聞微博）

日前10/1是中國國慶，不少赴陸發展的台灣藝人發文祝賀、表態，其中吳奇隆因親自前往天安門揮五星旗，引發抨擊，吳慷仁則透過工作室轉發央視的貼文「祝福偉大祖國山河錦繡、國泰民安」；近年包括張鈞甯、林志玲、陳意涵、王力宏、汪東城、張韶涵、楊宗緯都曾公開祝賀過，引發台灣網友熱議。日前中國國慶日，除了陳妍希、張晨光稱中國「祖國」並拍攝影片獻上祝福，另外林瑞陽、張庭、汪東城、何潤東、劉樂妍、朱孝天、歐陽娣娣、楊宗緯、黃安、劉畊宏等人也都轉發央視的貼文「祝福偉大祖國山河錦繡、國泰民安」；近年將演藝重心轉往中國的吳慷仁則透過工作室低調發聲。不過，相較於過往大批台星踴躍轉發的盛況，今年的「祖國生日祝賀潮」有些平淡，以往總是搶在準點發文的歐陽娜娜、侯佩岑等親中藝人今年也靜悄悄。事實上，像是張鈞甯、林志玲、陳意涵、陳喬恩、王心凌、蕭敬騰、楊丞琳、藍正龍、伊能靜、安溥、吳奇隆、陳立農、吳慷仁、汪東城、林瑞陽、張庭、張韶涵、陳志朋、黃安、劉樂妍、歐陽娜娜、歐陽娣娣等多位台灣藝人過去都曾發文祝賀中國國慶。林志玲在2023年更打破以往「搶頭香」轉發官媒貼文，讓不少台灣網友錯愕不已。不過也有人緩頰，表示大多藝人的微博都由當地的經紀公司管理，或是簽約時已在合約中，相關話題每年都受到網友熱議。