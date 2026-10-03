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▲鄧愷威在個人社群感性回顧這一年「有高峰也有低谷」，特別感謝台灣球迷無論表現好壞都始終相伴，直言「故事還在繼續寫」。（圖／美聯社／達志影像）

旅美投手鄧愷威結束2026年球季返台，今年轉戰休士頓太空人後，他在大聯盟出賽30場、累積73.2局，寫下個人生涯至今最完整的大聯盟球季。鄧愷威今（3）日透過社群回顧這一年，坦言有高峰也有低谷，感謝球迷一路相挺，並寫下：「休息一下，故事還在繼續寫！」鄧愷威今年迎來旅美生涯重要一季，轉戰太空人後從牛棚出發，之後獲得先發機會，期間也曾因傷進入傷兵名單，歷經大小聯盟升降，以及先發、後援角色轉換。隨著太空人季後賽外卡系列賽26人名單公布，鄧愷威未能入選，本季大聯盟征途也正式告一段落。不過回顧整個2026年，他已經寫下多項個人大聯盟生涯新高。本季鄧愷威在大聯盟出賽30場，其中10場先發，繳出5勝7敗、4次中繼成功，累積73.2局被敲69支安打，包括10發全壘打，送出73次三振、33次保送，防禦率4.76、WHIP 1.38。相較前兩季，他無論出賽數、勝投、投球局數及三振數，都創下個人大聯盟生涯新高。鄧愷威大聯盟生涯至今累計42場出賽、17場先發，戰績7勝11敗、4次中繼成功，114.1局送出119次三振，生涯防禦率5.67。雖然沒能隨太空人征戰季後賽，但鄧愷威在9月回到3A後仍維持良好狀態。球季尾聲他連續4場登板沒有失分，甚至沒有讓任何打者上壘，以強勢內容替漫長球季畫下句點，也替明年競爭留下正面訊號。返台後，鄧愷威在社群回顧這段旅程，「2026過得非常充實，有高峰，也有低谷。一路走來，每一步都不容易，但我很幸運，身邊始終有你們的支持。」一路從台灣傳到美國的加油聲，也讓他格外有感。他寫道：「此起彼落的加油聲，從未因為我的表現如何而停止。每一份鼓勵、每一次吶喊，我都放在心上，也格外珍惜。」經歷生涯至今在大聯盟出賽最多的一季，鄧愷威最後向球迷致謝，也為下一段旅程留下伏筆，「謝謝你們陪我走過這一段旅程。故事還沒完，路還會繼續走，沿途的風景，因為有你們而更加珍貴。」