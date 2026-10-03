唱片公司Milan Records於昨（2）日正式推出由著名作曲家Petri Alanko操刀配樂的《控制：共振》（CONTROL Resonant）遊戲原聲帶，本張專輯共收錄13首原創曲目，目前已在各大音樂串流平台上線。而《控制：共振》遊戲數位版已在PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC Steam與Epic Games Store平台上市，實體版預計10月15日推出。
深化《控制》遊戲配樂 充滿情緒張力
《控制：共振》是2019年獲獎無數的第三人稱超自然動作冒險RPG《控制》（Control）續作，玩家將扮演在遭到聯邦控制局囚禁多年後重獲自由的主角「迪倫·法登」，深入探索因超自然危機而嚴重扭曲的曼哈頓與廣闊紐約街區，正面迎擊混亂的「嘶嘯」、侵略性微生物「腐菌」等其他超自然威脅。
曾為初代《控制》打造極具辨識度聲音風格的Petri Alanko，本次進一步延伸並深化了該系列的音樂語彙。配樂融合了令人不寒而慄的人聲質地、扭曲的電子聲景，以及充滿情感張力的主題旋律，再次成為Remedy瞬息萬變世界中的重要靈魂。
曲目融入令人不安聲響 營造遊戲氛圍
其中由Amelia Jones獻聲演唱的〈The One I Once Knew〉，在充滿深刻情感的旋律中，完美融入《控制》系列令人不安且難以捉摸的聲響；曲目〈Into the Sunshine〉特別邀請長笛演奏家Veronika Vitazkova參與演出，另外，包括〈Obsessive Compulsive Order〉在內的曲目，以緊張且超現實的氛圍，為迪倫穿越紐約市的冒險注入強烈能量。
作曲家Petri Alanko來自芬蘭，擅長為遊戲、電視、電影等打造配樂，曾多次獲英國電影學院獎（BAFTA）提名，創作風格非常多元，從Remedy Entertainment心理驚悚系列《心靈殺手》、動作大作《量子裂痕》，再到《控制》複雜、充滿層次的音樂世界，展現獨特創作風格。
《控制：共振》遊戲原聲帶曲目
Tabula Rasa
Into the Sunshine (featuring Veronika Vitazkova, flute)
Obsessive Compulsive Order
Activate - Execute
Thrown Out
Back to Zero
The Cell
Entity in Gap
Sibling Theme (Broken Conduit) (Long Version)
Final Conduit Pt. 2
Final Fight
Final Conclusion
The One I Once Knew (featuring Amelia Jones)
遊戲原聲帶串流平台連結：https://controlresonant.lnk.to/soundtrack
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《控制：共振》是2019年獲獎無數的第三人稱超自然動作冒險RPG《控制》（Control）續作，玩家將扮演在遭到聯邦控制局囚禁多年後重獲自由的主角「迪倫·法登」，深入探索因超自然危機而嚴重扭曲的曼哈頓與廣闊紐約街區，正面迎擊混亂的「嘶嘯」、侵略性微生物「腐菌」等其他超自然威脅。
曾為初代《控制》打造極具辨識度聲音風格的Petri Alanko，本次進一步延伸並深化了該系列的音樂語彙。配樂融合了令人不寒而慄的人聲質地、扭曲的電子聲景，以及充滿情感張力的主題旋律，再次成為Remedy瞬息萬變世界中的重要靈魂。
其中由Amelia Jones獻聲演唱的〈The One I Once Knew〉，在充滿深刻情感的旋律中，完美融入《控制》系列令人不安且難以捉摸的聲響；曲目〈Into the Sunshine〉特別邀請長笛演奏家Veronika Vitazkova參與演出，另外，包括〈Obsessive Compulsive Order〉在內的曲目，以緊張且超現實的氛圍，為迪倫穿越紐約市的冒險注入強烈能量。
作曲家Petri Alanko來自芬蘭，擅長為遊戲、電視、電影等打造配樂，曾多次獲英國電影學院獎（BAFTA）提名，創作風格非常多元，從Remedy Entertainment心理驚悚系列《心靈殺手》、動作大作《量子裂痕》，再到《控制》複雜、充滿層次的音樂世界，展現獨特創作風格。
Tabula Rasa
Into the Sunshine (featuring Veronika Vitazkova, flute)
Obsessive Compulsive Order
Activate - Execute
Thrown Out
Back to Zero
The Cell
Entity in Gap
Sibling Theme (Broken Conduit) (Long Version)
Final Conduit Pt. 2
Final Fight
Final Conclusion
The One I Once Knew (featuring Amelia Jones)
遊戲原聲帶串流平台連結：https://controlresonant.lnk.to/soundtrack