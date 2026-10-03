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元大高股息（0056）第四季每股配息1.72元，預計10月22日除息、11月11日入帳。財經作家施昇輝指出，分享配息消息後，有人留言分享可以領到10萬元。或許有人會想拿來規劃一趟日本之旅，但若是買元大台灣50（0050）應該會有不同規劃——累積資產，而不會想到即時行樂。施昇輝在臉書貼文分享，「你如果領到10萬元，或許會讓你臨時起意，何不拿來規劃一趟日本旅行？但如果你買的是0050，或許很難臨時起意去日本玩一趟，因為你應該捨不得賣掉一張0050。」他認為，0056的股息讓你願意享受當下，但0050是拿來累積資產，就不會想到即時行樂。他強調，兩種觀念都沒有對錯，端看你追求什麼。不過，他也指出，「看到別人賺錢，然後拿去開心花錢，」應該也會替他們開心。不過，為什麼就是有人要說他們這樣做不對，自己才是對的？他呼籲，投資不是在比誰講得有道理，而是看自己是不是滿意？有人要的不多，但很滿意，他的人生就會幸福。元大台灣50（0050）採半年配息，7月時公告每股擬配發0.6元、並在8月10日入帳；昨收112.80元。元大高股息（0056）採季配息，除最新公布的每股配1.72元外，前一次7月也公告每股配發1.35元；昨收57.05元。