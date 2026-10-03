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BLACKPINK成員Jisoo受邀參加巴黎時裝週Dior 2027春夏大秀，然而過去總是陪伴在她旁邊的Dior全球公關總監Mathilde Favier，今年8月車禍不幸離世，本次是由她的女兒代為參加，活動現場，她見到Jisoo時，向自己的爸爸介紹「媽媽的韓國女兒」，讓Jisoo當場淚崩。Mathilde Favier是Dior全球公關總監，過去只要跟Dior有關係的活動，她一定會陪在Jisoo身邊參加，兩人好感情情同母女，不過今年8月，Mathilde因車禍不幸離世，噩耗讓Jisoo也非常痛心。如今再次因為Dior踏上巴黎的Jisoo，居然在活動現場遇見Mathilde的女兒Héloïse，不僅如此，Héloïse向父親介紹Jisoo時，特別說她是「媽媽的韓國女兒」，話一說出來讓Jisoo直接情緒潰堤、掉下了眼淚。Jisoo跟Héloïse見面後緊緊相擁，兩人都難掩對Mathilde的思念，事後Héloïse也在社群分享兩人合照，Jisoo轉發時則寫下「My Family」，字字句句展現了她跟Mathilde一家的好感情。