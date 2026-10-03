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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭起底，2014年曾稱「把毒品跟藥品劃上等號」，更曾說會成癮的東西太多了，他就認識對鋼彈模型成癮的人。對此，台北市長蔣萬安今（3）日抨擊，毒品是國安層級的議題，沈伯洋竟然類比成藥物，甚至跟模型做比喻，難道ACG愛好者可以接受嗎？要他別模糊毒品跟其他事物的界線，「它不是菸、不是酒，不要拿反毒開玩笑，這樣的認知作戰，我們不要」。沈伯洋2014年投書，針對藝人柯震東吸毒一事評論，直指「毒品非法化，抓起來鞭就對了」是最差勁的政策，因為美國1970年代施行，迄今仍沒有一個犯罪學家認為這是一個適當的政策。當時他認為同樣問題複製到台灣，是階級的執法差異，高階級者吸毒有普遍化的趨勢，但卻鮮少被繩之以法。相反地，低階層者的吸毒不但經常被針對，甚至在還沒被吸毒前就已經被貼上標籤。沈伯洋也提到，如果「將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」政策過於偏激，那台灣可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？沈伯洋稱，會成癮的東西太多了，他就認識一位對鋼彈模型成癮的人，為了買模型而犯了輕微的竊盜罪，能夠決定什麼是合法的癮，什麼是非法的癮，都是歷史上政府透過法律所延續出來的霸權。蔣萬安今對此回應，毒品氾濫問題不只是市政問題，造成毒駕走私、許多家庭家破人亡，這早就已經是國安層級的議題，他非常驚訝沈伯洋竟然把毒品類比成藥物，甚至把吸毒跟喜歡模型做比喻，這是完全不能相提並論的事情。難道ACG愛好者可以接受嗎？蔣萬安說，毒品氾濫程度大家非常擔心進入校園，年齡層不斷降低，很多家長老師聞之色變，北市府這四年不管是結合衛生、警政、社政、教育等單位，從預防、查緝，到追查源頭，關懷輔導，都全力來阻斷源頭供應，以及讓毒品進入校園。蔣萬安強調，不要模糊毒品跟其他事物的界線。毒品就是紅線，碰都不能碰！它不是菸，不是酒，不是收藏愛好。不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要。」