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詹吳配先破發 謝梁逆轉首局勝

超級搶十大戰上演 謝梁配笑到最後

謝淑薇亞運女雙生涯首金 詹皓晴也收下銀牌

▲謝淑薇、梁恩碩獲得女雙金牌，也是中華隊本屆第5面金牌。（圖／特派記者朱永強攝）

▲詹皓晴、吳芳嫻組合苦戰3盤，最終不敵謝淑薇、梁恩碩，但仍收下一面銀牌。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運倒數1日，網球女雙迎來台灣內戰，詹皓晴、謝淑薇「詹謝大戰」點燃戰火，最終謝淑薇、梁恩碩歷經超級搶十，以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴、吳芳嫺組合，獲得女雙金牌，也是中華隊本屆第5面金牌，賽後詹皓晴主動致意握手、謝淑薇直接閃過不理人，讓全場一片譁然。第一盤開打，詹皓晴、吳芳嫺就破發先馳得點，隨後更一度取得3：0領先，但隨後謝淑薇、梁恩碩狀態回穩，連續破3個發球局，最後反倒以6：4先拿第一局。第二盤同樣由謝淑薇、梁恩碩先得分，後續詹皓晴、吳芳嫺連拿2局，並一路取得領先，5：3時由梁恩碩發球，與詹皓晴底線互抽得分，追回1分。面臨被局點壓力，梁恩碩多次暴力穿越得分，一度獲得破發機會，但最終吳芳嫻抽球得手，詹吳配追回一盤。詹謝大戰一路鏖戰到最後一刻，上演超級搶十局面，首分謝淑薇、詹皓晴就在網前上演接拍大戰，謝淑薇連續2前在網前精彩判斷得分，隨後第4分雙方又在網前對決，詹皓晴截擊出界，謝淑薇甚至向對方大吼、提振士氣。謝梁配一度取得7：2最大領先，隨後詹吳配連續追回2分，梁恩碩暴力扣殺拿到第8分，吳芳嫻抽球出界，謝梁坐擁5個賽末點，靠梁恩碩抽射，最終10：5收下金牌。詹皓晴生涯第4度參與亞運，上屆他剛與姊姊詹詠然女雙奪金，生涯累積2金2銀2銅，本屆女雙拿銀，則是生涯第7面亞運獎牌。謝淑薇方面則出道更早，自2006年杜哈亞運首度披上中華隊戰袍，本屆以前生涯2金3銀1銅，本屆則拿到亞運生涯女雙首面金牌，混雙項目也跟台灣一哥曾俊欣拿到銅牌。