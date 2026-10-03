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八點檔《針線緣》昨（2）日播出最新一集，劉書宏飾演的正宇想跟交往10年的女友書瑤（邱子芯 飾）提分手，但不想當先開口的那一方，就問AI「我要怎麼說，才能表現出我的痴情跟無奈？」沒想到AI直接說他是愛情緒勒索的渣男，還要幫他播放《算什麼男人》當談分手的配樂，笑翻一票觀眾：「AI就是要這樣使用」、「還得是真人編劇才能玩弄AI」。集數中，劉書宏坐在餐廳思考：「等等書瑤一到，我就先要她二選一，看是要選我還是選工作，她應該不可能選擇辭職，可是萬一她真的腦筋打結，選我的話怎辦？」他決定尋求AI幫助，「我想跟交往10年的女友分手，理由是為了雙方未來好，我要怎麼說，才能表現出我的痴情跟無奈？」沒想到AI竟然回他：「正在為您分析，如何體面當個渣男。分析失敗，建議直接坦白我就是變心了，既省演算法算力，也省女方青春。」氣得劉書宏對罵手機：「說什麼渣男！我是為了她好，我若故意說條件刁難，讓她主動說分手，這樣我們算和平分手吧？」AI再度火力全開：「這叫情緒勒索，加被甩波冷暴力，為了配合您的精彩演出，系統可以替您播放配樂《算什麼男人》，需要幫你把音量調到最大嗎 ？」劉書宏再次氣炸要AI閉嘴，並要求提出「讓女友主動說分手的絕招」，AI提議把以上對話給書瑤看，保證立刻被甩，「還會附贈一個響亮的巴掌哦」。沒想到赴約的書瑤早察覺不對勁，一進門就給劉書宏3個閃亮巴掌，讓他措手不及。該畫面曝光後在社群掀起討論，觀眾紛紛笑喊：「AI就是要這樣使用」、「還得是真人編劇才能玩弄AI」、「這段我笑到肚子超痛」、「拿到膽小狗英雄那台電腦了」。